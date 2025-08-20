  1. استانها
هفته دولت فرصتی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها است

قزوین- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: هفته دولت فرصتی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و اطلاع‌رسانی شفاف خدمات است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور در دیدار با کارمندان فرمانداری تاکستان با تأکید بر نقش کلیدی کارشناسان در موفقیت دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: تعهد و توانمندی بدنه کارشناسی فرمانداری تاکستان، نشان داد که مدیریت مؤثر ریشه در نیروی انسانی متخصص دارد.

احمدپور با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود بر مردم، بر اهمیت تکریم ارباب‌رجوع و همدلی با شهروندان تأکید کرد و گفت: در این شرایط، وظیفه ماست که با روحیه جهادی در کنار مردم باشیم، مشکلات آنان را بشنویم و برای رفع آن‌ها تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: در آستانه هفته دولت فرمانداران و بخشداران باید با برنامه‌ریزی دقیق، پروژه‌های عمرانی و خدماتی را اولویت‌بندی کرده و خدمات دولت را به‌صورت شفاف و صحیح به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

وی همچنین بر لزوم انسجام درون‌سازمانی، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: همدلی و انسجام اداری می‌تواند نقش مهمی در حل مسائل شهرستان‌ها ایفا کند.

