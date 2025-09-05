به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور صبح جمعه در مراسم یادواره شهدای روستای خشکچال و شهدای اقتدار در الموت شرقی، با اشاره به نقش بیبدیل مردم در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: آنچه ایران را از سایر نظامهای سیاسی جهان متمایز میکند، اتکای آن به اراده و حضور مردم است؛ مولفهای که توانسته در برابر توطئهها و دشمنیهای قدرتهای جهانی، سد مستحکمی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه قدرت در جمهوری اسلامی ایران برخلاف بسیاری از کشورها نه بر سلاح هستهای و توان موشکی، بلکه بر سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی استوار است، افزود: البته توان دفاعی و نظامی ضرورتی انکارناپذیر است، اما آنچه ایران را متمایز و مقاوم کرده، حضور مردم در صحنههای مختلف است.
احمدپور با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار کرد: در آن نبرد نابرابر، این مردم بودند که با ایستادگی و پشتیبانی خود، نقشههای دشمن را ناکام گذاشتند.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران با حضور همه طبقات اجتماعی به پیروزی رسید؛ برخلاف بسیاری از انقلابها که بر پایه یک طبقه خاص شکل گرفتند، در ایران همه اقشار مردم نقشآفرین بودند و همین ویژگی، رمز ماندگاری و اقتدار آن است.
معاون سیاسی استاندار قزوین با گرامیداشت یاد شهدا، خاطرنشان کرد: خون شهدا، ایثار و فداکاری آنان در راه اسلام و میهن، بزرگترین پشتوانه انقلاب اسلامی است و امنیت و اقتدار امروز کشور، مرهون همین جانفشانیهاست.
وی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: جنگ تحمیلی در کوتاهترین زمان پس از پیروزی انقلاب بر ملت ایران تحمیل شد، اما اراده مردم، روحیه ایثار و ازخودگذشتگی سبب شد تا صدام و همه ایادی شرق و غرب نتوانند به اهداف خود دست یابند.
احمدپور جمهوری اسلامی ایران را قدرتی نوظهور در منطقه دانست و افزود: پس از پیروزی انقلاب، ایران بهعنوان مانعی بزرگ در برابر سیاستهای استکباری آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه ظاهر شد. همین اقتدار مردمی، موجب نگرانی و پریشانی دشمنان شده است.
وی در پایان تأکید کرد: اقتدار امروز ایران، حاصل خون شهدا، ایثار ملت و اتکای نظام به مردم است. این سرمایه اجتماعی، جمهوری اسلامی را به قدرتی پایدار و غیرقابل انکار در منطقه تبدیل کرده است.
