حمایت از فرهیختگان وظیفه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از عصر یکشنبه در آئین فرهنگی هنری «هفت بحر هنر» که با هدف نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان قزوین در سالن آمفیتئاتر شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد با اشاره به جایگاه والای هنرمندان و فرهیختگان این خطه اظهار کرد: قزوین همواره مهد فرهنگ، تمدن و هنر بوده و شخصیتهای برجستهای از دل این خاک برخاستهاند که موجب مباهات ملی هستند.
احمدپور با اشاره به ابتکار «یکشنبههای فرهنگی» در استان، افزود: این برنامه با هدف ایجاد فضای گفتوگو و هماندیشی میان مسئولان و چهرههای تأثیرگذار فرهنگی و هنری طراحی شده و بستری برای شناخت بهتر ظرفیتهای هنری استان فراهم میکند.
وی با تأکید بر پیشینه تاریخی و تمدنی قزوین گفت: این شهر با قدمتی بیش از ۹ هزار سال، سابقه پایتختی و آمیختگی عمیق با هنر، نقش مهمی در شکلگیری تمدن ایرانی داشته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین ادامه داد: پس از ورود اسلام، بسیاری از بزرگان هنر ایرانی و صاحبان مکتب از قزوین برخاستند و تا امروز نیز شخصیتهای فرهنگی این خطه در عرصههای مختلف میدرخشند.
معاون استاندار قزوین همچنین باغستان سنتی قزوین را نمونهای از ذوق و هنر گذشتگان دانست و گفت: هنر آبیاری و کشاورزی در این میراث ارزشمند جاری است و نشاندهنده پیوند عمیق مردم قزوین با طبیعت، فرهنگ و خلاقیت است.
وی با اشاره به نقش مردم قزوین در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور، افزود: این استان نهتنها در عرصه فرهنگ و هنر، بلکه در صحنههای سیاسی نیز همواره اثرگذار بوده و چهرههای نامور بسیاری را به کشور معرفی کرده است.
احمدپور در پایان با تأکید بر عزم جدی دولت دکتر پزشکیان و نماینده عالی ایشان در استان برای توجه به فرهنگ، هنر و ورزش، گفت: حمایت از هنرمندان و فرهیختگان وظیفهای ملی است و مجموعه استانداری قزوین خود را موظف به خدمتگزاری و پشتیبانی از این قشر ارزشمند میداند.
