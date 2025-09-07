  1. استانها
حمایت از فرهیختگان وظیفه ملی است

قزوین – معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با بیان اینکه حمایت از فرهیختگان وظیفه ملی است، گفت: قزوین در عرصه های مختلف در سطح ملی اثرگذار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از عصر یکشنبه در آئین فرهنگی هنری «هفت بحر هنر» که با هدف نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر استان قزوین در سالن آمفی‌تئاتر شهید رجایی دانشگاه فرهنگیان برگزار شد با اشاره به جایگاه والای هنرمندان و فرهیختگان این خطه اظهار کرد: قزوین همواره مهد فرهنگ، تمدن و هنر بوده و شخصیت‌های برجسته‌ای از دل این خاک برخاسته‌اند که موجب مباهات ملی هستند.

احمدپور با اشاره به ابتکار «یکشنبه‌های فرهنگی» در استان، افزود: این برنامه با هدف ایجاد فضای گفت‌وگو و هم‌اندیشی میان مسئولان و چهره‌های تأثیرگذار فرهنگی و هنری طراحی شده و بستری برای شناخت بهتر ظرفیت‌های هنری استان فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر پیشینه تاریخی و تمدنی قزوین گفت: این شهر با قدمتی بیش از ۹ هزار سال، سابقه پایتختی و آمیختگی عمیق با هنر، نقش مهمی در شکل‌گیری تمدن ایرانی داشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین ادامه داد: پس از ورود اسلام، بسیاری از بزرگان هنر ایرانی و صاحبان مکتب از قزوین برخاستند و تا امروز نیز شخصیت‌های فرهنگی این خطه در عرصه‌های مختلف می‌درخشند.

معاون استاندار قزوین همچنین باغستان سنتی قزوین را نمونه‌ای از ذوق و هنر گذشتگان دانست و گفت: هنر آبیاری و کشاورزی در این میراث ارزشمند جاری است و نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم قزوین با طبیعت، فرهنگ و خلاقیت است.

وی با اشاره به نقش مردم قزوین در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور، افزود: این استان نه‌تنها در عرصه فرهنگ و هنر، بلکه در صحنه‌های سیاسی نیز همواره اثرگذار بوده و چهره‌های نامور بسیاری را به کشور معرفی کرده است.

احمدپور در پایان با تأکید بر عزم جدی دولت دکتر پزشکیان و نماینده عالی ایشان در استان برای توجه به فرهنگ، هنر و ورزش، گفت: حمایت از هنرمندان و فرهیختگان وظیفه‌ای ملی است و مجموعه استانداری قزوین خود را موظف به خدمت‌گزاری و پشتیبانی از این قشر ارزشمند می‌داند.

