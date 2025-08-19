انتقال آب از سد طالقان به تاکستان در آستانه اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری شهر سه شنبه در آئین بهرهبرداری پروژههای آب و برق استان قزوین با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی، اعلام کرد: قزوین تنها استانی است که بیش از ۹۰ درصد منابع آب آن از طریق چاهها تأمین میشود.
وی افزود: برخلاف استانهایی مانند ایلام و چهارمحال و بختیاری که از چشمهها و منابع سطحی بهرهمند هستند، قزوین فاقد منابع پایدار سطحی است و وابستگی شدید به آبهای زیرزمینی موجب افت شدید سطح سفرهها شده است.
نوذری با هشدار نسبت به وضعیت چاههای عمیق استان گفت: در برخی نقاط، عمق چاهها به ۲۰۰ متر رسیده و عملاً دیگر آبی برای برداشت باقی نمانده است.
وی افزود: در مناطقی مانند بوئینزهرا، فرونشست زمین به بیش از ۳۰ سانتیمتر رسیده و این بحران حاصل سالها انباشت مشکلات و بیتوجهی به منابع آبی استان است.
استاندار قزوین در ادامه به پروژههای مهم در حال اجرای استان اشاره کرد و گفت: سد نهب با ظرفیت ۱۸۵ میلیون متر مکعب و تأمین آب برای ۳۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پاییندست، یکی از طرحهای راهبردی استان است که اعتبارات آن در سال گذشته بهطور کامل تخصیص یافت و امسال نیز با پیگیریهای نمایندگان و مسئولان، تخصیص صد درصدی آن در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه ذخیرهسازی آب در منطقه آلو با ظرفیت پنج میلیون متر مکعب خبر داد که تأمینکننده آب پنج شهر و حدود بیست روستا خواهد بود.
نوذری تأکید کرد: این پروژه نیز در سال جاری از تخصیص کامل اعتبارات برخوردار خواهد شد.
نوذری طرح پروژه انتقال آب از سد طالقان به قزوین و تاکستان را یک «ابرپروژه» ملی دانست و گفت: پس از برگزاری صدها جلسه در تهران و استان، این پروژه اکنون در مرحله نهایی قرار دارد و مصوبه شورای عالی معماری نیز دریافت شده است.
وی افزود: تیمی ویژه برای پیگیری روزانه این پروژه تشکیل شده و مسئولیت اجرایی آن در استان به شخص وی واگذار شده است.
نوذری تصریح کرد: تأمین اعتبار این طرح از طریق تهاتر زمین با سازمان اوقاف در حال انجام است و کلنگزنی آن بهزودی صورت خواهد گرفت. برنامهریزیها حاکی از آن است که در یک بازه دو تا سه ساله، آب از سد طالقان به تاکستان منتقل خواهد شد.
استاندار قزوین در پایان با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از این طرح، گفت: نگاه دولت به تأمین آب شرب، نگاه ملی و عدالتمحور است و قزوین نیز در کنار تهران، باید از منابع آبی پایدار بهرهمند شود.
وی از همه مسئولان و نمایندگان استان برای پیگیری این پروژهها قدردانی کرد و تأکید کرد: اجرای این طرحها گامی بزرگ در مسیر توسعه پایدار و رفع بحران آب در استان خواهد بود.
