به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران در سال جاری با موضوعات ارائه گزارش دبیرخانه ستاد در مورد پیگیری مصوبات، عملکرد کارگروهها، ارائه گزارش مدیریت شهری در دفاع مقدس، تصویب ماتریس نقش و مسئولیت دستگاهها در مدیریت سیلاب شهر تهران؛ ارائه گزارش آخرین وضعیت ارزیابی ایمنی یکپارچه ساختمانهای مهم و بلندمرتبه شهر تهران؛ افتتاح برخط پایگاه مدیریت بحران محله زنجان و لرزه نگاری درون گمانهای بوستان نهجالبلاغه؛ طرح مصوبات پیشنهادی و ارائه تدابیر مقامات ارشد حاضر در جلسه با حضور وزیر کشور، شهردار تهران، رؤسای کارگروههای تخصصی ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرد: در این جلسه ۱۲ مصوبه جدید هدفگذاری شده است که از این میان، دو مصوبه برای بررسی مجدد ارجاع داده شد.
زاکانی با اشاره به مصوبات جلسات گذشته گفت: تقریباً ۹۳ درصد مصوبات قبلی یا اجرایی شدهاند یا در حال اجرا هستند و تنها ۷ درصد باقیمانده در دست بررسی است. پس از این، همه دستگاهها با همکاری و همافزایی تلاش میکنند تا کارها به نتیجه برسد.
شهردار تهران درباره موضوعات مطرحشده در این جلسه توضیح داد: یکی از محورهای اصلی، بررسی وضعیت بازار و ساماندهی آن بود. همچنین مباحث مرتبط با حوزه آب و اقدامات لازم در خصوص سیلابها و مدیریت منابع آبی مطرح شد. علاوه بر این، یک کارگروه جدید به ۱۵ کارگروه تخصصی موجود اضافه شد تا موضوعات بیشتری تحت پوشش قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این جلسه، موضوع زلزله و ایمنسازی ساختمانهای بلندمرتبه نیز بهطور جدی بررسی شد. تاکنون بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ ساختمان ایمنسازی شدهاند و وعده دادهایم که تا پایان سال این عدد به ۱۶ هزار ساختمان هدفگذاریشده برسد.
وی تأکید کرد: شهرداری تهران با همکاری دستگاههای مختلف، برنامهریزی دقیقی برای اجرای مصوبات و مدیریت بحرانهای شهری در دستور کار دارد.
