به گزارش خبرگزاری مهر، در منطقه ۲ عملیات مقاومسازی ساختمان کوی اساتید با حضور نیروهای فعال و تجهیز کامل کارگاه در حال پیشرفت است. عملیات در مناطق ۱ و ۱۷ نیز به مرحله تجهیز رسیده است.
علی اصغر کمالی زاده رئیس سازمان نوسازی شهر تهران در این مورد اظهار کرد: حدود ۶۰ واحد نیازمند به مقاومسازی تشخیص داده شدهاند. در منطقه یک، منطقه ۲ و منطقه ۱۷ عملیات اجرایی برای این ۶۰ واحد شروع شدهاست و پیگیر هستیم که انشاءالله تا مرداد سال آینده تمام این واحدها را به تدریج تحویل مردم شریف تهران دهیم.
وی افزود: اکنون در منطقه ۲ عملیات مقاومسازی ساختمان کوی اساتید تقریباً دو هفته است که آغاز شده و حدود ۷۰ کارگر در آنجا کار میکنند. تجهیز کارگاه آسانسورها و داربستها همگی انجام شده و کار در مرحله اجرایی قرار گرفتهاست.
بر اساس گزارش سایت شهر، کمالی زاده در پایان تأکید کرد: در منطقه یک نیز به همین شکل عملیات مقاوم سازی برای ۸ واحد در حال اجراست و مقاوم سازی ۴ واحد نیز در منطقه ۱۷ در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد.
