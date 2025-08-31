به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خدایی، ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه شادواره اظهار کرد: این رویداد پایه آموزش شهروندی است؛ چراکه معتقدیم آموزش در بستر بازی اثربخشی بیشتری دارد.
وی آگاهسازی را از اهداف شادواره خواند و گفت: بازیهای حرکتی و فکری تدارک دیده شده و فرصتی برای کشف استعدادهای خاص در رشتههای شغلی، ورزشی و سایر موارد است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری زنجان با اشاره به شعار «از مردم، با مردم، برای مردم» عنوان کرد: تلاش کردیم از ظرفیتهای مردمی استفاده کنیم و غرفهها مردمی هستند.
وی ابراز کرد: در بخش ورزشهای همگانی بیش از ۲۰ آیتم برای کودکان و بزرگسالان داریم و فضای ویژهای برای بازی، تفریح و سرگرمی بانوان در نظر گرفته شده است.
خدایی، ایجاد غرفههای فرهنگی، تربیتی و غرفههای مشاغل را از محورهای برنامه دانست و افزود: ثبتنام کلاسهای آموزشی در این رویداد برای خواهران رایگان خواهد بود.
وی ادامه داد: مانور خاموش کردن آتش، آموزش جمعآوری پسماند، رعایت مسائل ترافیکی، حقوق شهروندی از دیگر برنامهها است.
مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری زنجان با اشاره برگزاری بازیهای بومی و محلی یادآور شد: در برنامهها از هنرمندان بومی استفاده میشود.
