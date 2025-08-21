به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی «جُنگ رنگها» روز جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۱۶ در گالری بهروز افتتاح میشود. این نمایشگاه تا ۷ شهریور به جز دوشنبهها ادامه دارد.
الناز اشرفی، ریحانه پرنیان خوی، پریا خداداد کوچکی، بهناز دانشور حکیمی میبدی، راحیل رحیمی، فاطمه رحیمیپور، مبینا رستمی، سمیه شاهرخی، انسیه طبری پور، نوا علی عباسزاده، آیناز عمادی، شیرین محسنی نسب، شمسی یاری و نفیسه یوسف نژاد، هنرمندانی هستند که در این نمایشگاه اثر دارند.
در بیانیه نمایشگاه «جُنگ رنگ» آمده است: «نمایشگاه حاضر گردهماییِ هنرمندانی است که هر یک با زبان و بیانی منحصربهفرد، تجربه زیسته و نگاه خود را بر بوم یا در قالبی دیگر ترجمه کردهاند. «جُنگ رنگ» فضایی است که در آن سبکها و شیوههای متفاوت ــ از بازنمایی واقعگرایانه تا بیان اکسپرسیو و انتزاعی ــ در کنار یکدیگر قرار میگیرند و همچون قطعات پراکنده یک موسیقی، در نهایت کلیتی تازه و چندصدایی میسازند.
این تنوع نه تضاد، بلکه گفتگویی میان رنگها، فرمها و جهانبینیهاست؛ گفتگویی که مخاطب را دعوت میکند تا از خلال تفاوتها، پیوندها را کشف کند و تجربهای چندلایه از هنر معاصر به دست آورد.
«جُنگ رنگ» جشن تکثر و فرصتی است برای دیدن اینکه چگونه هر نگاه فردی، در کنار نگاه دیگری، به بخشی از پیکره جمعی بدل میشود؛ پیکرهای که ریشه در خلاقیت دارد و در افق آن، رنگ بهانهای است برای گفتن، دیدن و زیستن.»
گالری بهروز در خیابان ولیعصر (عج)، روبروی خیابان فاطمی، خیابان عبده، پلاک ۴۶، طبقه منفی یک واقع است.
