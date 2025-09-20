  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

«گامی برای بودن» افتتاح شد؛ تلفیقی از روانشناسی و کالیگرافی

نمایشگاه تجسمی «گامی برای بودن» که تلفیقی از روانشناسی و کالیگرافی است، جمعه ۲۸ شهریور در مجموعه فرهنگی فرهنگان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «گامی برای بودن»، اولین نمایشگاه دست آفریده‌های شرکت کنندگان کارگاه ۲ روزه ارزش‌های وجودی «هنردرمانی با کالیکرافی» با تدریس آهو جوزایی روانشناس و باربد یزدانی کالیگرافیست برگزار شد.

این نمایشگاه ۲۸ شهریور در مجموعه فرهنگی فرهنگان واقع در خیابان پاسداران، خیابان ناطق نوری افتتاح شد.

نمایشگاه گامی برای بودن، حاصل کارگاهی دوروزه است که در آن روانشناسی و کالیگرافی در پیوندی میان رشته ای به هم رسیدند تا بستری نو برای تجربه هنری و هنردرمانی شکل گیرد.

در این فرآیند شرکت کنندگان با تکیه بر تحلیل و شناسایی ارزش‌های وجودی خویش، نخستین تجربه حضور نمایشگاهی خود را نه در قالب تمرینی صرف بر خط و فرم بلکه تلاشی برای بازنمایی هویت و معنا از درون خویش می بینند.

ارزش‌های وجودی در اینجا همچون قطب نمایی عمل می کنند که می تواند از همان آغاز به زندگی و فعالیت‌های فردی جهت ببخشد، همان نیرویی که در لایه‌های عمیق‌تر فرهنگ‌ها و اندیشه ها به عنوان چرایی زیستن یا دلیل بودن یاد می‌شود.

بیشتر آثار این مجموعه خوشنویسی را از جایگاه سنتی زیبایی شناسی فرمال فراتر برده و آن را به رسانه ای برای بازنمایی ناخودآگاه ، کاوش هویت فردی و تقویت زیست خلاق بدل می سازند.

گامی برای بودن در واقع کوششی است برای باز تعریف نوشتار به عنوان عرصه ای میان هنر، روانشناسی و درمان، تجربه‌ای که در ایران برای نخستین بار در چنین قالبی شکل گرفته و در پی چشم‌اندازی تازه برای کالیگرافی معاصر است.

آزاده فضلی

