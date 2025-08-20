دانش و آمادگی جسمانی شرط اصلی موفقیت امدادگران است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برادران نصیری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات عملیاتی و ورزشی امدادگران این شرکت، ضمن قدردانی از تلاشهای دستاندرکاران به ویژه واحد HSE و تیم اجرایی برگزارکننده نقش امدادگران را در حوزه خدمات عملیاتی بیبدیل خواند و اظهار کرد: امدادگران و گازبانان این شرکت، تجسم بارز تعهد و توانمندی در خدمترسانی هستند و یاد شهیدان عرصه خدمت و ایثار، چراغ راه آنان است.
وی افزود: کار در حوزه عملیاتی نیازمند دو بال مهم است؛ دانش فنی و آمادگی جسمانی که هر دو به طور مستمر باید تقویت شود تا در روزهای بحرانی، خدمت بدون وقفه و با کیفیت به مردم ارائه شود.
نصیری با اشاره به تجربیات دوران دفاع مقدس، بهویژه جنگ ۱۲ روزه در پی حمله دشمن، تاکید کرد: آمادگی علمی و عملی کارکنان گاز، عامل مهم مدیریت موفق بحرانها بوده است.
وی همچنین از عبور موفق شرکت گاز گیلان از زمستانهای سخت و برفهای سنگین سالهای اخیر یاد کرد و این موفقیت را نتیجه برنامهریزی دقیق و استمرار آمادگیهای عملیاتی دانست.
مدیرعامل شرکت گاز گیلان، تشکیل ۱۵ تیم عملیاتی واکنش سریع متشکل از بهترین امدادگران استان را نقطه قوت این دوره از مسابقات برشمرد و گفت: این تیمها با هدف افزایش آمادگی برای مواجهه با هرگونه بحران در استان گیلان و مناطق همجوار، در این رقابتها به محک گذاشته شدند.
رئیس واحد HSE شرکت گاز گیلان نیز در این مراسم با اشاره به حضور ۱۷ تیم ۶ نفره از شهرستانهای استان، هدف از برگزاری مسابقات را ارتقای سطح آمادگی، مهارتهای فنی و جسمانی امدادگران عنوان کرد و گفت: این مسابقات به صورت سالانه برگزار میشود تا نیروهای عملیاتی همیشه در اوج توان و آمادگی باشند.
نصیری در پایان ضمن تقدیر از تلاشهای امدادگران و گازبانان، ابراز امیدواری کرد که تیم منتخب این دوره، همچون سالهای گذشته در مسابقات کشوری نیز درخشش و افتخارآفرینی کند و یاد و نام شهدا را زنده نگه دارد.
