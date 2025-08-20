کاهش آلایندگی خودروهای بنزین سوز با مبدل کاتالیستی نانویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، شرکت ایران دلکو، یکی از تولیدکنندگان برجسته مبدل‌های کاتالیستی خودرو در کشور، موفق به دریافت نشان ملی نانو (نانونماد) برای محصول نوآورانه «مبدل کاتالیستی خودروهای بنزین‌سوز حاوی نانوذرات فلزات گرانبها» شد. این موفقیت، گامی مهم در راستای کاهش آلودگی هوا و توسعه فناوری‌های سبز در صنعت خودروی ایران محسوب می‌شود و ایران دلکو را به اولین دارنده این نشان در حوزه مبدل‌های کاتالیستی خودرو در کشور تبدیل کرده است.

محصول جدید ایران دلکو با بهره‌گیری از فناوری نانو، آلاینده‌های خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی مانند منواکسید کربن ، اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن‌های نسوخته را به گازهای بی‌خطر تبدیل می‌کند. این مبدل‌ها با کاهش قابل توجه مصرف فلزات گرانبها نظیر پلاتین، پالادیم و رودیم، هم از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه هستند و هم کارایی بالاتری در تصفیه گازهای آلاینده از خود نشان می‌دهند.

نشان ملی نانو، که با همکاری سازمان ملی استاندارد و ستاد توسعه فناوری نانو اعطا می‌شود، گواهی بر کیفیت، نوآوری و پیشرفته بودن محصولات مبتنی بر فناوری نانو است. دریافت این نشان برای محصول ایران دلکو، تأییدی بر عملکرد مطلوب و بهره‌گیری از استانداردهای بالای فناورانه در تولید این مبدل‌هاست. هدف از اعطای این نشان، ارتقاء کیفیت محصولات نانوفناوری، بهبود بازار آن‌ها، توسعه صادرات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است.

نصب کاتالیست بر روی خودروها از دهه ۱۹۷۰ میلادی و با هدف کاهش آلودگی هوا آغاز شد. در ایران نیز، نصب مبدل‌های کاتالیستی بر روی خودروهای سواری و وانت از سال ۱۳۸۳ اجباری شده است. مبدل‌های سه‌راهه، که محصول ایران دلکو نیز از این نوع است، قادرند همزمان سه نوع گاز سمی را به ترکیبات بی‌ضرر مانند بخار آب، نیتروژن و دی‌اکسید کربن تبدیل کنند.

مهندسان ایران دلکو با استفاده از نانوذرات فلزات گرانبها (PGM شامل پلاتین، پالادیم، رودیم) در تولید مبدل‌های کاتالیستی خود، توانسته‌اند با کاهش مصرف این فلزات گرانبها، کارایی کاتالیست را به طرز چشمگیری افزایش دهند. این فناوری شامل پوشش‌دهی سطح پایه سرامیکی کاتالیست با لایه‌های اکسیدی و توزیع یکنواخت نانوذرات فلزات گرانبها روی سطح است که منجر به افزایش سایت‌های فعال و واکنش‌پذیری بالاتر می‌شود.

این مجوز پس از ارزیابی‌های دقیق و بر اساس مصوبه کمیته علائم اداره کل استاندارد استان تهران صادر شده است. شرکت ایران دلکو، اولین دارنده نشان نانو در حوزه محصولات مبدل کاتالیستی خودرو در سطح کشور است.