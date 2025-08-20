محرومیت ۴۰ روستای گلستان از نعمت گاز؛ ۵ روستا در مسیر گازرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نرسی ظهر چهارشنبه در یک نشست خبری به مشکلات و چالش‌های گازرسانی به روستاهای استان اشاره کرد.

نرسی گفت: از حدود هزار روستای استان، متاسفانه هنوز ۴۰ روستا از نعمت گاز محروم هستند. با این حال، گازرسانی به برخی از این روستاها در دستور کار قرار گرفته و اقدامات لازم در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های جاری در هفته دولت، افزود: در این ایام، گازرسانی به ۱۰۱ واحد صنعتی در استان گلستان به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین، طرح گازرسانی به دو واحد روستایی و یک سایت جدید نیز در دست اجرا است.

سرپرست شرکت گاز گلستان در ادامه اظهار کرد: از ۴۰ روستای فاقد گاز، عملیات اجرایی گازرسانی به پنج روستا آغاز شده و ۱۶ طرح گازرسانی دیگر در مراحل اخذ مجوز قرار دارد. اما گازرسانی به ۹ روستای کاسه و اطراف سد چایلی در شهرستان مراوه‌تپه تا زمانی که این روستاها جابه‌جا نشوند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین به مشکلات گازرسانی به روستاهای کوچک با جمعیت زیر ۲۰ خانوار اشاره کرد و افزود: گازرسانی به این روستاها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل، مجوز گازرسانی به آن‌ها صادر نمی‌شود.

نرسی تاکید کرد: با آغاز فصل پاییز و سرمای زمستان، در تلاش هستیم تا با مدیریت مصرف گاز، ناترازی موجود را کاهش دهیم و از قطع گاز مشترکان خانگی جلوگیری کنیم.