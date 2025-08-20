به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمودی صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: طی هفته دولت، ۱۸۰ پروژه گازرسانی با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: این پروژه‌ها قرار است مسیر توسعه استان را هموارتر کرده و دغدغه تاریخی مردم در تأمین انرژی پایدار را برای همیشه پایان دهند.

پروژه‌های افتتاحی از روستاها تا مدارس

محمودی گفت: در بخش بهره‌برداری، ۱۲۰ پروژه با اعتبار ۳۰۶ میلیارد تومان آماده افتتاح است.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها شامل گازرسانی به ۱۲ روستا (با ۵۵ میلیارد تومان هزینه)، اتصال ۶۰ واحدصنعتی و تولیدی با ۳۶.۵ میلیارد تومان، ۶ پروژه مربوط به نهضت ملی مسکن در بشرویه، بیرجند، زیرکوه و فردوس با اعتبار. ۲۰ میلیارد تومان، گازرسانی به سایت صنوف آلاینده بیرجند با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان، اصلاح و بهسازی سامانه‌های گرمایشی در ۳۳۴ مدرسه و مرکز نیروهای مسلح با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: گازرسانی به روستای هوگند بشرویه با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، اجرای خطوط تقویتی در خراسان جنوبی و اجرای طرح بهسازی سامانه گرمایشی در موتورخانه‌ها سطح مدارس دیگر پروژه‌های افتتاحی هفته دولت است.

طرح‌های کلنگ‌زنی؛ سرمایه‌گذاری‌های چند هزار میلیاردی

محمودی با بیان اینکه مهم‌ترین بخش برنامه‌های هفته دولت امسال، پروژه‌های کلنگ‌زنی است، افزود: ۶۰ پروژه با اعتباری بیش از سه هزار و ۶۲ میلیارد تومان آغاز خواهد شد.

وی افزود: از جمله این طرح‌ها خط انتقال گاز ۳۶ اینچ زابل – نهبندان – سربیشه است که استان را از بن‌بست تأمین انرژی خارج می‌کند.

وی ادامه داد: خط تغذیه و ارتباطی برای اسدیه، گزیک و طبس مسینا با ۱۳۱ میلیارد تومان، آغاز گازرسانی به پروژه ۵۶۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در قاین با ۳۱۵ میلیارد تومان، گازرسانی به پایگاه هلال‌احمر و محدوده سه‌راهی رباط با ۵.۶ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های قابل کلنگ زنی در هفته دولت است.

وی ادامه داد: این طرح‌ها نه‌تنها آینده گازرسانی در استان را تضمین می‌کنند، بلکه برای سال‌ها پایداری انرژی شرق کشور را ارتقا می‌دهند.

طرح ویژه «بخاری‌های پربازده»

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از پروژه‌های شاخص شرکت گاز استان، جایگزینی ۱۰ هزار بخاری پربازده است، افزود: این طرح با اعتبار ۲۵۷ میلیارد تومان از هفته دولت آغاز می‌شود و قرار است بخاری‌های جدید بین خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، مدارس و مساجد توزیع شود.

به گفته محمودی، این طرح به طور مستقیم در صرفه‌جویی انرژی و کاهش مصرف سوخت استان نقش‌آفرینی خواهد کرد.

وی افزود: تاکنون نیز ۲۶۶ بخاری هرمتیک کم‌مصرف با اعتبار ۵.۵ میلیارد تومان تحویل خانواده‌های نیازمند شده است.

از «انتهای خط» تا هم‌سطحی با استان‌های مرکزی

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گذشته استان گفت: تا چند سال پیش خراسان جنوبی استانی در انتهای خط گاز کشور محسوب می‌شد، اما با اجرای طرح‌های پدافندی و رینگ‌سازی، اکنون دیگر شرایط استان مشابه استان‌های مرکزی است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: ۳۲ شهر خراسان جنوبی ۱۰۰ درصد گازدار شده و ضریب نفوذ گاز در روستاها ۹۹.۹ درصد است.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و ۴۳۱ واحد صنعتی متصل به شبکه گاز است، گفت: بیش از ۳۵۸ هزار مشترک خانگی، تجاری و صنعتی و ۱۵ هزار و ۶۲۳ کیلومتر شبکه‌گذاری (معادل ۱۵ برابر فاصله بیرجند تا تهران) و ۸۶۳ ایستگاه تقلیل فشار و اندازه‌گیری فعال داریم.