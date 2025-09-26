  1. استانها
منتصری: آتش‌سوزی در منطقه خومه‌زار ممسنی مهار شد

ممسنی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس از مهار آتش در منطقه خومه‌زار از توابع شهرستان ممسنی که از روز چهارشنبه دوم مهرماه آغاز شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام منتصری، با اشاره به مهار کامل آتش در منطقه خومه‌زار از توابع شهرستان ممسنی گفت: این حادثه شب گذشته با تلاش نیروهای حاضر در منطقه کنترل شد.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی تا ساعت ۶ صبح امروز در محل حادثه حضور داشتند تا با پایش دقیق، از خاموشی کامل آتش و عدم وجود شعله‌های زیر خاکستر اطمینان حاصل کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با اشاره به دودهای باقی‌مانده در منطقه، تصریح کرد: آنچه در قالب دود مشاهده می‌شود، ناشی از سوختن کنده‌ها و تنه درختان در بخش‌های آسیب‌دیده است و جای نگرانی وجود ندارد.

