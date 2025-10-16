به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا محمدی با اعلام خبر وقوع حریق در انبار یک شرکت فرآورده‌های گوشتی در این شهرستان گفت: عصر پنجشنبه ۲۴ مهرماه، حادثه آتش سوزی در انبار یک شرکت فرآورده‌های گوشتی واقع در محور زرقان، پیش از شهرک صنعتی آب باریک به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.

مسئول اورژانس زرقان افزود: بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند؛ این حادثه هفت نفر مصدوم داشت که پس از دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی در محل، همه مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت امام حسن عسکری (ع) زرقان منتقل شدند.