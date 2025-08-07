هادی عیدیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اطفای حریق در کوه دراک شیراز خبر داد و گفت: پس از ۲۳ ساعت تلاش این آتش سوزی مهار شد.
وی با بیان اینکه این آتش سوزی از ساعت ۱۱:۳۰ روز گذشته آغاز شده بود، ادامه داد: بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای آتش نشان و مردمی در این اطفای حریق همکاری داشتند.
رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: این آتشسوزی بهواسطه اینکه در ارتفاع صعبالعبور بود و در معرض وزش باد شدید قرار داشت، بهسرعت گسترش یافت و ارتفاعات مشرف بر روستای دهشیخ و پس کوهک را نیز در بر گرفت.
عیدیپور با بیان اینکه این آتشسوزی به هیچ مرکز نظامی نزدیک نبود، گفت: گسترش آتش به دلیل پوشش گیاهی منطقه و خشک بودن گیاهان بود که برای اطفای آن مجبور به استفاده از بالگرد شدیم.
رئیس سازمان آتشنشانی تصریح کرد: علت آتشسوزی در دست بررسی است.
