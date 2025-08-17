  1. استانها
فوت ۲ نفر بر اثر آتش‌سوزی نفتکش در جاده لار- بندرعباس

لارستان- رئیس آتش نشانی شهر لار گفت: آتش‌سوزی یک نفتکش در جاده لار- بندرعباس دو قربانی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منشی گفت: یک دستگاه تریلی نفتکش در کیلومتر ۴۵ محور لار- بندرعباس دچار حریق شد.

وی ادامه داد: پس از اعلام‌حادثه، تیم‌های اطفای حریق آتش‌نشانی لارستان و لطیفی، متشکل از ۷ خودرو به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس آتش نشانی لار افزود: در این حادثه تریلی نفتکش که از لار به طرف بندر عباس در حرکت بود، دچار حادثه شد و پس از منحرف شدن از جاده دچار حریق شد.

منشی با بیان اینکه این‌حادثه منجر به مرگ‌تلخ هر دو سرنشین تریلی شد، تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از اطفای حریق، ایمن‌سازی محل حادثه را برقرار کردند.

