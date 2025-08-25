به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله مرادی با اشاره به آتشسوزی دشتهای غورهدان و بکان این شهرستان گفت: روز شنبه یکم شهریورماه آتشسوزی در منطقه دشتک شهرستان مرودشت به دلیل سهلانگاری فردی شعلهور شد.
وی ادامه داد: این آتشسوزی به تدریج به سمت شهرستان اقلید پیشروی کرد و امروز، دشتهای غورهدان و بکان را در بر گرفت.
فرماندار اقلید با بیان اینکه در این آتشسوزی چندین هکتار از منابع طبیعی طعمه حریق شد، افزود: هماکنون با تلاش نیروهای مردمی، هلال احمر، منابع طبیعی و آتشنشانی این آتشسوزی مهار شده و در حال پایش و لکهگیری برای جلوگیری از شعلهور شدن دوباره است.
مرادی از مردم درخواست کرد تا هنگام حضور در طبیعت آتش روشن نکنند و در صورت روشن کردن آتش از خاموشی کامل آن اطمینان حاصل کنند.
نظر شما