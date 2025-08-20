اعزام ۱۲۰ مبلغ دینی در ایام رحلت پیامبر (ص)

حجتالاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام عزاداری رحلت پیامبر (ص) و امام حسن مجتبی (ع) از اجرای برنامههای گسترده مذهبی در سطح شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در روزهای بیستوهشتم و بیستونهم ماه صفر، بیش از ۱۲۰ مبلغ دینی به مناطق مختلف اعزام میشوند تا در کنار هیئتهای مذهبی، به تبیین معارف اهل بیت (ع) و برگزاری مراسمهای عزاداری بپردازند.
وی افزود: در این ایام، مساجد، حسینیهها و تکایا در سراسر شهرستان میزبان آئینهای عزاداری خواهند بود و سه محفل قرآنی نیز با حضور قاریان برجسته در نقاط مختلف نهاوند برگزار میشود.
به گفته رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند، مراسم ویژه تجمع امت واحده» نیز روز جمعه ۳۱ مردادماه، همزمان با بیستوهشتم ماه صفر، ساعت ۱۰ صبح در مصلای نماز جمعه نهاوند برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام گروسی همچنین به برنامههای ایام اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: در اربعین امسال، مراسم جاماندگان با حضور گسترده مردم برگزار شد و ده موکب فعال در شهرستان، خدمات متنوعی به زائران ارائه دادند.
وی در پایان با دعوت از عموم مردم برای حضور در مراسمهای پیشرو، تأکید کرد: این مناسبتها فرصتی برای تعمیق ارتباط معنوی با اهل بیت (ع) و تقویت وحدت، همدلی و روحیه دینی در جامعه اسلامی هستند.
