حجت‌الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام اربعین اظهار کرد: همه‌ساله همزمان با این ایام، برنامه‌های مختلف عزاداری و فرهنگی در سطح شهرستان برگزار می‌شود و امسال نیز راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور گسترده مردم مؤمن و ولایی نهاوند برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند افزود: این مراسم روز پنج شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴، مصادف با اربعین حسینی، از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود

وی گفت: مسیر راهپیمایی از آستان مقدس شاهزاده محمد و علی تا گلزار شهدای باغ بهشت نهاوند خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با اشاره به فعالیت موکب‌های اربعینی در سطح شهرستان گفت: این موکب‌ها در حال خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، مشاوره مذهبی، و اجرای برنامه‌های فرهنگی ارائه می‌دهند.

وی همچنین از اعزام روحانیون و مبلغین به موکب‌ها خبر داد و اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با هدف ارتقای معنویت و آگاهی زائران، برنامه‌های فرهنگی متعددی را در این موکب‌ها اجرا خواهد کرد.

گروسی خاطرنشان کرد: این مراسم معنوی فرصتی است برای جاماندگان از سفر کربلا تا با حضور در این راهپیمایی، ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) و یاران باوفایش ابراز کنند.