راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در نهاوند برگزار می‌شود

همدان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، مراسم معنوی راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان نهاوند برگزار می‌شود

حجت‌الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام اربعین اظهار کرد: همه‌ساله همزمان با این ایام، برنامه‌های مختلف عزاداری و فرهنگی در سطح شهرستان برگزار می‌شود و امسال نیز راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور گسترده مردم مؤمن و ولایی نهاوند برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند افزود: این مراسم روز پنج شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۴، مصادف با اربعین حسینی، از ساعت ۹ صبح آغاز می‌شود

وی گفت: مسیر راهپیمایی از آستان مقدس شاهزاده محمد و علی تا گلزار شهدای باغ بهشت نهاوند خواهد بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با اشاره به فعالیت موکب‌های اربعینی در سطح شهرستان گفت: این موکب‌ها در حال خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، مشاوره مذهبی، و اجرای برنامه‌های فرهنگی ارائه می‌دهند.

وی همچنین از اعزام روحانیون و مبلغین به موکب‌ها خبر داد و اظهار داشت: اداره تبلیغات اسلامی نهاوند با هدف ارتقای معنویت و آگاهی زائران، برنامه‌های فرهنگی متعددی را در این موکب‌ها اجرا خواهد کرد.

گروسی خاطرنشان کرد: این مراسم معنوی فرصتی است برای جاماندگان از سفر کربلا تا با حضور در این راهپیمایی، ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) و یاران باوفایش ابراز کنند.

