  1. سیاست
  2. رهبری
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

رهبر انقلاب درگذشت حجت‌الاسلام‌ نعیم آبادی را تسلیت گفتند

رهبر انقلاب درگذشت حجت‌الاسلام‌ نعیم آبادی را تسلیت گفتند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی نعیم آبادی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد، نماینده اسبق ولی‌فقیه در استان هرمزگان و عضو مجلس خبرگان رهبری حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی نعیم آبادی را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشت عالم مجاهد جناب حجةالاسلام نعیم آبادی رحمة‌الله‌علیه را به خاندان گرامی و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

تلاش گسترده‌ آن مرحوم و برخی از کسانشان در تعلیم و تبلیغ امور دینی درخور تحسین و تمجید بود رحمت خدا بر وی.

سیّدعلی خامنه‌ای

کد خبر 6566594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها