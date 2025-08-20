نمایش فیلم کوتاه «برای شیدا» از ساوه در جشنواره آمریکا

احمد جوانمرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فیلم " برای شیدا" که روایتگر داستان دختری نوجوان به نام «شیدا» است و به طور کامل در شهرستان ساوه فیلم‌برداری شده، توانست در بخش رسمی این جشنواره معتبر حضور یابد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه افزود: بازیگران این اثر شامل ستایش نوروزی، امیرمهدی دنکوب، هومن اسدی، علی‌اکبر رحمتی، حمید سرلک و مریم رزازی هستند، از دیگر عوامل می‌توان به علیرضا جنتی‌راد (بازیگردان)، نیما باغی (مدیر فیلمبرداری)، ایرج نوروزی (مدیر صدابرداری)، فرشاد میرهاشمی (تدوین و صداگذاری)، امیرمحمد عسگری (مدیر تولید)، امیر عارف (طراح گریم) و زهرا مرادی (منشی صحنه) اشاره کرد.

جوانمرد با اشاره به اکران " برای شیدا" در جشنواره آمریکا افزود: این فیلم با موضوعی اجتماعی ساخته شده و حضور آن در جشنواره آمریکا، گامی دیگر در معرفی سینمای جوان ساوه در عرصه‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.