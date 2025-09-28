مرکزی با بیش از ۴۰۰ تشکل مردمی فعال پیشتاز مشارکت اجتماعی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین باقری ظهر یکشنبه در نشست با تشکلهای مردم نهاد، اجتماعی و استان مرکزی اظهار کرد: تشکلها صدای مردم هستند و باید در تصمیمسازیها و برنامهریزیهای کلان استان نقش فعال داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت ۴۰۰ تشکل مردم نهاد در حوزه های مختلف، افزود: این مجموعهها با خدمات متنوع خود، تأثیر ملموسی در زندگی مردم و توسعه اجتماعی استان دارند.
باقری تصریح کرد: استان مرکزی در نهضت ملی مشارکت اجتماعی که در سطح کشور برگزار شد، با حضور بیش از ۲۰۰ تشکل، موفق به کسب رتبه نخست شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: در حوزه سلامت، برخی مؤسسات هزینه درمان کودکان مبتلا به سرطان را کامل پوشش میدهند و دیگر مؤسسات برای بیش از ۱۰۰ زن سرپرست خانوار اشتغال پایدار و پوشش بیمه فراهم کردهاند.
وی گفت: در حوزه آموزش نیز تشکلها به بازگرداندن دانشآموزان بازمانده از تحصیل به مدارس، بهویژه در مناطق محروم و روستایی کمک میکنند.
باقری افزود: در حوزه محیط زیست، استان مرکزی جزو استانهای پیشرو کشور است و فعالیتهای تشکلهای محیط زیستی استان بهویژه در پاکسازی و مدیریت منابع طبیعی قابل توجه است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی تصریح کرد: مجتمع توانبخشی «آفتاب» با حمایت مجمع خیرین سلامت و تشکلهای مردمی بهعنوان یکی از بزرگترین مراکز توانبخشی خاورمیانه در استان فعالیت خود را آغاز کرده و خدمات ویژهای به بیماران نیازمند ارائه میدهد.
وی با تأکید بر انسجام و همکاری میان تشکلها و دستگاههای اجرایی، گفت: استان مرکزی نمونهای از هماهنگی میان تشکلها و مدیران است و همه تشکلها بدون توجه به نهاد مجوزدهنده، در مسیر خدمترسانی به مردم همراه شدهاند.
