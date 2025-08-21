به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون‌های ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون‌های ارزشیابی علمی کارشناسی فیزیوتراپی و ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل به همراه آزمون های ارزیابی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل دو گروه قبل و بعد از ژانویه ٢٠١٩ پنجشنبه ۱۶ مرداد برگزار شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه های ذیربط، اصلاحات زیر در کلید اولیه این آزمون ها انجام و بر طبق آن، پاسخنامه های داوطلبان تصحیح خواهد شد:

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور سؤال کلید نهایی ۶ گزینه های «د» و «ج» درست هستند ۱۴ گزینه های «د» و «الف» درست هستند ۵۸ حذف شد ۱۵۹ حذف شد ۱۶۱ حذف شد ۱۶۲ حذف شد ۱۶۳ حذف شد ۱۶۵ حذف شد آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور سؤال کلید نهایی ۱۳۷ حذف شد آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور سؤال کلید نهایی ۱۳۷ حذف شد آزمون ارزشیابی دانش آموختگان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور - کلید اولیه بدون تغییر تأیید می شود آزمون انتقال دانشجویان پزشکی خارج از کشور به داخل (ورودی های پیش از ٢٠١٩) سؤال کلید نهایی ۹ گزینه «الف» درست است ۲۰ گزینه «ج» درست است ۳۱ گزینه «د» درست است ۵۰ حذف شد ۹۸ گزینه های «ج» و «الف» درست هستند آزمون انتقال دانشجویان دندانپزشکی خارج از کشور به داخل (ورودی های پیش از ٢٠١٩) سؤال کلید نهایی ۹ گزینه «الف» درست است ۲۰ گزینه «ج» درست است ۲۱ گزینه های «د» و «ب» درست هستند ۵۰ حذف شد ۸۲ گزینه های «د» و «ب» درست هستند ۱۰۳ گزینه های «ج» و «الف» درست هستند آزمون انتقال دانشجویان داروسازی خارج از کشور به داخل (ورودی های پیش از ٢٠١٩) سؤال کلید نهایی - کلید اولیه بدون تغییر تأیید می شود آزمون انتقال دانشجویان پزشکی خارج از کشور به داخل (ورودی های ٢٠١٩ به بعد) سؤال کلید نهایی ۸۰ گزینه های «ب» و «الف» درست هستند ۱۰۳ گزینه های «ج» و «الف» درست هستند ۱۱۴ حذف شد ۱۸۳ گزینه های «ب» و «د» درست هستند آزمون انتقال دانشجویان دندانپزشکی خارج از کشور به داخل (ورودی های ٢٠١٩ به بعد) سؤال کلید نهایی ۱۱ گزینه «الف» درست است ۴۱ حذف شد ۴۸ گزینه «الف» درست است ۸۲ گزینه های «ب» و «الف» درست هستند ۸۹ گزینه «د» درست است ۱۰۸ گزینه های «ج» و «الف» درست هستند ۱۶۷ حذف شد ۱۸۳ گزینه های «ب» و «د» درست هستند آزمون انتقال دانشجویان داروسازی خارج از کشور به داخل (ورودی های ٢٠١٩ به بعد) سؤال کلید نهایی ۱۱۰ گزینه «ب» درست است ۱۲۴ حذف شد ۱۷۰ حذف شد آزمون انتقال دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور به داخل (ورودی های ٢٠١٩ به بعد) سؤال کلید نهایی ۴۸ گزینه «ب» درست است

بیست و سومین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی طبق قوانین و مقررات برگزار شد. ثبت نام این آزمون در روزهای ۲۱ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ انجام شد و در فرصت مجدد ۵ تا ۷ مردادماه داوطلبان فرصت داشتند در آزمون ثبت نام کنند. پس از آزمون، قبول شدگان در مرحله نظری آزمون، جهت شرکت در مرحله عملی آزمون معرفی می شوند.

آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور نیز براساس مقررات برگزار شده است. ثبت نام در این آزمون ها نیز از ۲۱ تیرماه آغاز شد و در مهلت مجدد ۵ تا ۷ مردادماه داوطلبان پس از تشکیل پرونده مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت فرصت داشتند با تکمیل مدارک در آزمون ارزشیابی/ ارتقا شرکت کنند.

آزمون های «ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور و ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی نیز براساس مقررات برگزار شد. ثبت نام در این آزمون نیز در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۵ تیر انجام شد.

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل ویژه ورودی های قبل از ۲۰۱۹ و بعد از ۲۰۱۹ براساس مقررات برگزار شد.

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل (ویژه ورودی های اول ژانویه ٢٠١٩ به بعد) ویژه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل فقط جهت ارزیابی علمی متقاضیان انتقال به داخل، به عنوان یکی از مراحل فرآیند بررسی مدارک است و آزمون ورودی به دانشگاه های داخل نیست.

آزمون دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل که ورودی های قبل از ٢٠١٩ هستند نیز طبق آیین نامه برگزار شد.