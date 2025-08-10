به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون‌های ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون‌های ارزشیابی علمی کارشناسی فیزیوتراپی و دانشجویان شاغل به تحصیل در کارشناسی فیزیوتراپی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل به همراه آزمون های ارزیابی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور متقاضی انتقال به دانشگاه های داخل قبل و بعد از ژانویه ٢٠١٩ روز ۱۶ مرداد برگزار شد.

کلید اولیه بیست و سومین دوره آزمون ملی دانش آموختگان خارج از کشور در رشته دندانپزشکی عمومی، آزمون های ارزشیابی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور و آزمون ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی و آزمون های ویژه ارزیابی علمی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل ویژه ورودی های قبل از ۲۰۱۹ و بعد از ۲۰۱۹ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

داوطلبان این آزمون ها می توانند با مشاهده کلید اولیه آزمون، در صورت اعتراض به سوالات، فرم اینترنتی اعتراضات را تکمیل کرده و به صورت اینترنتی ارسال کنند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد.