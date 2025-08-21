اجتماع باشکوه هیئات مذهبی مازندران در حرم رضوی

محمدعلی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور پرشور هیأتها و عزاداران علوی این استان در دهه آخر صفر در حرم مطهر امام رضا (ع) خبر داد و گفت: اجتماع بزرگ مازندرانیها با همراهی مسئولان، مداحان و پخش زنده از شبکههای طبرستان و خراسان برگزار میشود.
رئیس شورای هیأتهای مذهبی مازندران اظهار داشت: مردم علوی مازندران همواره عشق و ارادت خود به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) را در مناسبتهای مختلف نشان دادهاند و امسال نیز در دهه آخر صفر با حضور گسترده در حرم رضوی به عزاداری خواهند پرداخت.
وی افزود: اجتماع باشکوه هیأتهای مذهبی مازندران با حضور نماینده ولی فقیه در استان آیتالله لایینی، مدیرکل تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان و مداحان برگزار و همزمان از شبکههای استانی طبرستان و خراسان پخش خواهد شد.
باقری با بیان اینکه امسال بیش از ۲۰ هزار نفر از اعضای هیأتها در قالب ۱۵۰ هیأت مذهبی از استان در مشهد حضور دارند، گفت: در مسیر دستهروی و عزاداری، بیش از ۳۰ موکب بهمنظور پذیرایی از زائران و مجاوران برپا خواهد شد.
رئیس شورای هیأتهای مذهبی مازندران همچنین تاکید کرد: برای حمایت و مساعدت به هیأتها در تهیه ارزاق و اقلام مورد نیاز، هماهنگی لازم با اداره کل تبلیغات اسلامی استان و مسئولان خراسان رضوی انجام شده و امکانات مورد نیاز در اختیار مسئولان هیأتها قرار خواهد گرفت.
