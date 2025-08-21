  1. استانها
ورزش زورخانه‌ای در شیراز؛ گنجینه‌ای رایگان از ارزش‌ها برای نسل آینده

شیراز-رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای فارس از این ورزش به عنوان گنجینه‌ای بی‌بدیل نام برد وگفت:درها ورزش زورخانه ای به روی علاقه‌مندان باز و آماده انتقال ارزش‌های دیرین به نسل‌های نو هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی صبح پنجشنبه در بازدید از زورخانه علمدار شیراز، بر جایگاه ویژه این ورزش کهن صحه گذاشت و گفت: ورزش زورخانه‌ای در نوع خود بی‌نظیر است؛ چرا که تنها رشته‌ای است که خدمات خود را کاملاً رایگان و بدون دریافت هیچ‌گونه شهریه یا هزینه‌ای در اختیار تمامی علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر ریشه‌های عمیق این ورزش در تاریخ و تمدن ایران، ادامه داد: ورزش زورخانه‌ای، فراتر از یک فعالیت جسمانی، یک هویت ملی و مذهبی است که همواره با فرهنگ ایرانی پیوند خورده و ارزش‌های والای پهلوانی را به نسل‌های آینده منتقل می‌کند.

رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان فارس به ماجرای زورخانه پولاد شیراز، قدیمی‌ترین زورخانه استان فارس اشاره کرد که با بازتاب گسترده رسانه‌ای، توجه مسئولان شهری، استانی و حتی کشوری را به خود جلب کرد و منجر به قرار گرفتن آن در دستور کار تملک شهرداری شیراز شد. این اتفاق، گواهی روشن بر قدرت قلم و تأثیر رسانه‌ها در صیانت از ارزش‌های اصیل ایرانی است.

حسینی ضمن قدردانی از حمایت‌های انجام شده در هفته ترویج فرهنگ پهلوانی، گفت: رسانه‌ها با پوشش فعالیت‌های این حوزه، زمینه توجه مسئولان بلندپایه را به این ورزش ملی-مذهبی فراهم آورده‌اند.

وی همچنین به شور و اشتیاق نسل جوان به ورزش زورخانه‌ای اشاره کرد و از حضور پررنگ نوجوانان و حتی بانوان علاقه‌مند در این عرصه ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: استقبالی که از این ورزش در برنامه‌های پرمخاطب تلویزیونی مانند «عصر جدید» مشاهده شد، نشان‌دهنده جذابیت‌های پایدار آن برای نسل جدید است.

رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان فارس افزود: سرمایه اصلی ما، تاریخ، فرهنگ و تمدنی است که این ورزش به دوش می‌کشد.

حسینی حمایت از ورزش زورخانه‌ای را وظیفه‌ای فرهنگی و دینی خواند که به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص جایگاه ورزش باستانی به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ و فرهنگ ملت ایران یاری می‌رساند.

