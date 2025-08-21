به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی صبح پنجشنبه در بازدید از زورخانه علمدار شیراز، بر جایگاه ویژه این ورزش کهن صحه گذاشت و گفت: ورزش زورخانهای در نوع خود بینظیر است؛ چرا که تنها رشتهای است که خدمات خود را کاملاً رایگان و بدون دریافت هیچگونه شهریه یا هزینهای در اختیار تمامی علاقهمندان قرار میدهد.
وی با تأکید بر ریشههای عمیق این ورزش در تاریخ و تمدن ایران، ادامه داد: ورزش زورخانهای، فراتر از یک فعالیت جسمانی، یک هویت ملی و مذهبی است که همواره با فرهنگ ایرانی پیوند خورده و ارزشهای والای پهلوانی را به نسلهای آینده منتقل میکند.
رئیس هیأت پهلوانی و زورخانهای استان فارس به ماجرای زورخانه پولاد شیراز، قدیمیترین زورخانه استان فارس اشاره کرد که با بازتاب گسترده رسانهای، توجه مسئولان شهری، استانی و حتی کشوری را به خود جلب کرد و منجر به قرار گرفتن آن در دستور کار تملک شهرداری شیراز شد. این اتفاق، گواهی روشن بر قدرت قلم و تأثیر رسانهها در صیانت از ارزشهای اصیل ایرانی است.
حسینی ضمن قدردانی از حمایتهای انجام شده در هفته ترویج فرهنگ پهلوانی، گفت: رسانهها با پوشش فعالیتهای این حوزه، زمینه توجه مسئولان بلندپایه را به این ورزش ملی-مذهبی فراهم آوردهاند.
وی همچنین به شور و اشتیاق نسل جوان به ورزش زورخانهای اشاره کرد و از حضور پررنگ نوجوانان و حتی بانوان علاقهمند در این عرصه ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: استقبالی که از این ورزش در برنامههای پرمخاطب تلویزیونی مانند «عصر جدید» مشاهده شد، نشاندهنده جذابیتهای پایدار آن برای نسل جدید است.
رئیس هیأت پهلوانی و زورخانهای استان فارس افزود: سرمایه اصلی ما، تاریخ، فرهنگ و تمدنی است که این ورزش به دوش میکشد.
حسینی حمایت از ورزش زورخانهای را وظیفهای فرهنگی و دینی خواند که به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص جایگاه ورزش باستانی به عنوان بخشی جداییناپذیر از تاریخ و فرهنگ ملت ایران یاری میرساند.
