به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به او گفته است پکن در دوران ریاست جمهوری وی به تایوان حمله نخواهد کرد.

ترامپ در گفتگو با فاکس‌نیوز و در آستانه مذاکرات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه درباره جنگ اوکراین، گفت: باید بگویم که ما موضوع مشابهی را با رئیس جمهور چین و تایوان داریم اما باور نمی‌کنم مادامی که من اینجا باشم، اتفاقی(جنگی) رخ بدهد. خواهیم دید.

وی افزود: او(جین‌پینگ) به من گفت که «مادامی که تو رئیس جمهور هستی، این کار را نخواهم کرد» و من هم از او قدردانی کردم. با این حال، او(رئیس جمهور چین) این را هم گفت که «هم من و هم چین خیلی صبور هستیم.»

سفارت چین در واشنگتن تاکنون به این ادعا واکنشی نشان نداده است. ترامپ و جین‌پینگ در ماه ژوئن نخستین تماس تلفنی خود را در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ برقرار کردند. ترامپ همچنین در ماه آوریل گفت که رئیس جمهور چین با او تماس گرفته اما زمان آن را اعلام نکرد!

چین جزیره تایوان را بخشی از قلمروی خود می‌داند و متعهد شده است که این جزیره خودمختار را بار دیگر با خاک خود یکپارچه کند و در راستای الحاق این جزیره، گزینه استفاده از قدرت نظامی را رد نکرده است.

هرچند وانشگتن عمده بازوی تامین تسلیحاتی تایپه محسوب می‌شود، آمریکا همچون اکثر کشورهای جهان هیچ رابطه دیپلماتیک رسمی با این جزیره ندارند.