نوری: ۱۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزنچه صبح پنجشنبه در سفر یک روزه به گیلان و در جریان بازدی از یک کارخانه برنجکوبی در انزلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برداشت محصول برنج روند مطلوبی دارد و دولت چهاردهم حمایت جدی از کشاورزان و فعالان حوزه برنج و چای را در دستور کار خود دارد.

وی با بیان اینکه هر جا فعالیت اقتصادی پایدار باشد، انگیزه تولید نیز افزایش خواهد یافت، افزود: پس از استقرار دولت چهاردهم، یکی از مطالبات ۲۰ ساله چای‌کاران در حوزه پرداخت مطالبات سنواتی مورد توجه قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از مجموع حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات چایکاران، تاکنون حدود ۱,۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده از سهم دولت نیز در کمتر از ۱۰ روز آینده به چایکاران پرداخت می‌شود.

نوری با اشاره به وضعیت تولید برنج در سال جاری اظهار داشت: به فضل الهی و زحمات شالی‌کاران عزیز، تولید برنج در سال جاری نسبتاً وضعیت خوبی دارد و روند مثبتی را شاهد هستیم.

وی با تاکید بر نقش سیاست‌های دولت سیزدهم در حمایت از کشاورزان، افزود: سال گذشته برای نخستین‌بار با آغاز به کار دولت چهاردهم، شاهد قیمت‌گذاری برنج کیفی بودیم که این موضوع انگیزه مضاعفی را در میان شالی‌کاران ایجاد کرد این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت تا با ایجاد بازار متعادل، تولیدکنندگان با امید بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

نوری قزلجه با اشاره به اهمیت پایداری اقتصادی در استان‌های شمالی گفت: در استانی مانند گیلان، اگر فعالیت‌های کشاورزی اقتصادی نباشد، به تدریج جای خود را به فعالیت‌های رقیب خواهد داد. از همین‌رو، دولت به‌طور جدی حامی تولید داخلی، به‌ویژه در بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار حمایت‌ها و تلاش کشاورزان و محققان داخلی، در آینده‌ای نه‌چندان دور، کشور در تأمین برنج مورد نیاز خود به خودکفایی کامل برسد.