وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد؛

افزایش واردات ۵۰۰ هزار تُن نهاده دامی از کشورهای حاشیه خزر

انزلی- وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اعتقاد تفاهم نامه با برخی از کشورهای حاشیه خزر گفت: افزایش ۵۰۰ هزار تُن واردات نهاده دامی ازاین کشورها در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از بندر کاسپین در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تفاهم نامه‌هایی با کشور قزاقستان به امضا رسیده که به صورت قابل توجهی حجم تجارت دو کشور افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بر اساس این تفاهم نامه ۵۰۰ هزار تن واردات نهاده دامی افزایش خواهد یافت.

نوری ادامه داد: با کشور روسیه نیز قراردادهای تجاری منعقد شده و مبادلات کالا با پول ملی دو طرف انجام خواهد گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همه این کالاها در بنادر شمالی کشور تخلیه می‌شوند و باید شرایط و زیر ساخت‌های لازم برای جذب این کالاها در این بنادر میز فراهم گردد.

