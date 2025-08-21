  1. استانها
بازدید وزیر جهاد کشاورزی از اسکله بندر کاسپین‌

انزلی- «غلامرضا نوری» وزیر جهاد کشاورزی، در جریان سفر به گیلان از اسکله بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح پنجشنبه به همراه استاندار گیلان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان و جمعی از مسئولان استانی با حضور در اسکله بندر کاسپین، توانمندی‌ها و زیرساخت‌های این بندر نسل سوم را برای تجارت محصولات کشاورزی ارزیابی کرد.

بندر کاسپین با ۱۴ اسکله و امکانات پس‌کرانه شامل انبار غلات، مخازن روغن، سردخانه‌های مدرن و تجهیزات بارگیری، بیش از ۳۵ درصد از تجارت با کشورهای آسیای میانه به‌ویژه روسیه را انجام می‌دهد.

سالانه بخش قابل توجهی از واردات غلات و روغن کشور و همچنین صادرات میوه و سبزیجات از این مسیر صورت می‌گیرد. اتصال در حال تکمیل راه‌آهن رشت – بندر کاسپین و راه‌اندازی حمل‌ونقل کانتینری یخچالی، فرصت صادرات پایدار و سریع محصولات کشاورزی تازه‌خوری به مقاصد منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد.‌

نزدیکی به بازارهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان، و معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله منطقه آزاد انزلی از جمله مزایای این بندر برای فعالان بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

