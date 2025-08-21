بازدید وزیر جهاد کشاورزی از اسکله بندر کاسپین‌

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح پنجشنبه به همراه استاندار گیلان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی این استان و جمعی از مسئولان استانی با حضور در اسکله بندر کاسپین، توانمندیها و زیرساختهای این بندر نسل سوم را برای تجارت محصولات کشاورزی ارزیابی کرد.
بندر کاسپین با ۱۴ اسکله و امکانات پسکرانه شامل انبار غلات، مخازن روغن، سردخانههای مدرن و تجهیزات بارگیری، بیش از ۳۵ درصد از تجارت با کشورهای آسیای میانه بهویژه روسیه را انجام میدهد.
سالانه بخش قابل توجهی از واردات غلات و روغن کشور و همچنین صادرات میوه و سبزیجات از این مسیر صورت میگیرد. اتصال در حال تکمیل راهآهن رشت – بندر کاسپین و راهاندازی حملونقل کانتینری یخچالی، فرصت صادرات پایدار و سریع محصولات کشاورزی تازهخوری به مقاصد منطقهای را فراهم خواهد کرد.
نزدیکی به بازارهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان، و معافیتهای مالیاتی ۲۰ ساله منطقه آزاد انزلی از جمله مزایای این بندر برای فعالان بخش کشاورزی به شمار میرود.
