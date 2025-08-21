به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه صبح پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید محراب بشارتی، شهید جنگ ۱۲ روزه، با ابراز همدردی و تسلیت، اظهار کرد: ما هیچگاه دنبال جنگ نبوده و نیستیم و همواره خواهان صلح و گفتگو هستیم، اما اگر کسی به ما حمله کند قطعاً پاسخ دندانشکن و قاطعی دریافت خواهد کرد.
وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی و شهادت تعدادی از هموطنان در این درگیریها افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در واکنش به این حملات به طور دقیق و به موقع مواضع دشمن را هدف قرار دادند که این اقدامات باعث شد دشمن و حامیان آن به میز مذاکره و آتشبس تن دهند.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن ابراز تسلیت به خانوادههای شهدا گفت: یاد و خاطره شهدا باید همواره زنده بماند و وظیفه همه مسئولان و مردم است که این بزرگان را تکریم و گرامی بدارند این شهدا سرمایههای بزرگ کشور و نظام ما هستند و هرچه داریم مدیون خون پاک آنان هستیم.
نوری قزلجه در پایان با ادای احترام به مقام شهید محراب بشارتی اظهار داشت: روح این شهید بزرگوار شاد و دعاگوی همه ما باشد.
