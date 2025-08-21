به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، در ادامه خدمات مفید و مؤثر و معرفی منابع خود در تارنمای خود، در بخشی با عنوان «برگی از متون» به مناسبت‌های مختلف به نمایش برگ‌هایی از نسخه‌های خطی ارزشمند موجود در گنجینه این کتابخانه می‌پردازد. در همین راستا و به مناسبت ۲۸ صفر و رحلت رسول مکرم اسلام حضرت محمد (ص) نسخه شماره ۱/۱۳۰۵۵ کتابخانه مجلس را به نام کتاب شریف «شهاب الاخبار» روی سایت خود قرار داده است.

شهاب الاخبار اثر حدیثی است از محمد بن سلامه معروف به قاضی قضاعی (وفات ۴۵۴ قمری). در این کتاب بخشی از سخنان و کلمات قصار و مواعظ و ادعیه گهربار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) گردآوری شده است.

شهاب الاخبار شروح متعددی دارد، از جمله ضوء الشهاب فی شرح الشهاب فضل الله راوندی (قرن ۶ قمری) که در ۳ جلد با تحقیق مهدی سلیمانی آشتیانی، توسط کتابخانه مجلس و مؤسسه دارالحدیث منتشر گردیده است. نسخه شماره ۱۳۰۵۵ کتابخانه مجلس با ترجمه فارسی به خط نسخ و نستعلیق درتاریخ ۱۲۸۳ قمری و در اصفهان (بدون نام کاتب) نوشته شده و دارای سرلوح، جدول، کمند، طلااندازی بین سطرها و جلد روغنی دو رو با نقش گل و بوته ممتاز است.

پژوهشگران و علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این کتاب و نسخ آن، می‌توانند به فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا)، ج ۲۱، صص ۲۶۱-۲۶۵و نیز مقدمه ضوء الشهاب فی شرح الشهاب چاپ کتابخانه مجلس رجوع کنند.