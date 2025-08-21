به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: دولت در طول یک سال گذشته گام‌های مؤثری در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی استان برداشته است.

وی با اشاره به انتقال دبیرخانه کارگروه اقتصادی به جایگاه اصلی خود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، افزود: یکی از اقدامات ارزشمند دولت، تصویب و اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی است که می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی کمک شایانی کند.

ازهاری ادامه داد: در این مدت بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از منابع مختلف پرداخت شده که برای نخستین‌بار نسبت منابع به مصارف بانکی استان به بیش از ۱۰۲ درصد رسیده است؛ اقدامی که در سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان همچنین به برگزاری همایش استانداران هم‌مرز و پذیرش هیأت‌های اقتصادی و تجاری از روسیه و کره جنوبی اشاره کرد و گفت: این رویدادها نقش مهمی در افزایش حجم مبادلات تجاری، فرهنگی و اجتماعی استان ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه برخی واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال پس از سال‌ها تعیین تکلیف شده‌اند، تاکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان واقعی از سیاست‌های اصلی دولت در استان است و قرارداد کسانی که تنها زمین صنعتی را تصاحب کرده‌اند و هیچ اقدامی برای تولید نکرده‌اند، لغو خواهد شد.

ازهاری در پایان خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته دولت ۱,۵۷۵ میلیارد تومان پروژه اقتصادی در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی به بهره‌برداری خواهد رسید که با سرمایه‌گذاری جدید، هزار و ۷۳ فرصت شغلی ایجاد می‌شود.