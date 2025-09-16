به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی سه شنبه شب در نشست شورای ساماندهی مبادلات مرزی با اشاره به الزامات قانونی تخصیص درآمدهای ناشی از ساماندهی مبادلات مرزی، اظهار کرد: بر اساس قانون، ۲۰ درصد این درآمدها باید به توسعه زیرساخت‌های بندری اختصاص یابد.

وی افزود: توافقی که با سازمان بنادر استان صورت گرفته، بر مبنای یک هم‌افزایی است؛ به این صورت که ۵۳۹ میلیارد تومان از محل منابع قانون ساماندهی در اختیار سازمان بنادر قرار می‌گیرد و این سازمان نیز دو برابر این رقم را از محل منابع داخلی خود تأمین می‌کند.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: بدین ترتیب، در سال نخست حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و عمرانی بنادر استان اختصاص خواهد یافت که شامل توسعه ظرفیت انبارها، احداث سوله‌های جدید، لایروبی اسکله‌ها و سایر طرح‌های اولویت‌دار است.

رستمی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها بر اساس مطالعات جامع سازمان بنادر و تأیید کارشناسی شورای ساماندهی صورت گرفته و خواسته‌های جوامع محلی نیز در آن لحاظ شده است.

وی بیان کرد: عملیات اجرایی این طرح‌ها پس از نهایی شدن تفاهم‌نامه میان استانداری، سازمان بنادر و سازمان برنامه‌وبودجه آغاز خواهد شد.