به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح دستاوردهای هفته دولت در شهرستان اعلام کرد: امسال ۲۱۹ پروژه مهم با اعتباری بالغ بر ۱,۴۲۰ میلیارد تومان در ساری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به تنوع پروژهها افزود: از مجموع این پروژهها، ۱۲۲ مورد در حوزه شهری، ۹۶ پروژه در حوزه روستایی و یک پروژه در شهرک صنعتی آماده افتتاح است که نشاندهنده توجه متوازن دولت به توسعه همهجانبه در مناطق شهری و روستایی و ایجاد زیرساختهای پایدار برای تولید و صنعت است.
فرماندار ساری درباره اثرات اقتصادی این پروژهها تصریح کرد: این طرحها علاوه بر ارتقای زیرساختهای عمومی، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم میکند و در شرایط فعلی گامی مؤثر در کاهش نرخ بیکاری و تقویت چرخه اقتصادی شهرستان محسوب میشود.
نوبخت برخی از پروژههای شاخص هفته دولت را معرفی کرد: تکمیل مجتمع آموزشی طوقدار، پروژههای آبرسانی خزرآباد، بالادزا و مهدشت و تأمین آب شرب مرکز شهرستان؛ همچنین احداث اولین کتابخانه سبز شهرستان با رویکرد زیستمحیطی، دوربرگردان حمیدآباد برای ارتقای ایمنی ترافیکی، مرکز دیسپاچینگ شبکه برق و طرح پرورش ماهیان زینتی که فرصت اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم میکند.
فرماندار شهرستان ساری در پایان افزود: پروژههای هفته دولت سندی از کارآمدی و پاسخگویی دولت به مردم و نمونهای از عدالت در توزیع خدمات در شهرستان ساری هستند.
نظر شما