  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

۲۱۹ پروژه هفته دولت در ساری بهره‌برداری می‌شود

۲۱۹ پروژه هفته دولت در ساری بهره‌برداری می‌شود

ساری- فرماندار ساری گفت: ۲۱۹ پروژه عمرانی، خدماتی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در شهرستان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح دستاوردهای هفته دولت در شهرستان اعلام کرد: امسال ۲۱۹ پروژه مهم با اعتباری بالغ بر ۱,۴۲۰ میلیارد تومان در ساری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به تنوع پروژه‌ها افزود: از مجموع این پروژه‌ها، ۱۲۲ مورد در حوزه شهری، ۹۶ پروژه در حوزه روستایی و یک پروژه در شهرک صنعتی آماده افتتاح است که نشان‌دهنده توجه متوازن دولت به توسعه همه‌جانبه در مناطق شهری و روستایی و ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای تولید و صنعت است.

فرماندار ساری درباره اثرات اقتصادی این پروژه‌ها تصریح کرد: این طرح‌ها علاوه بر ارتقای زیرساخت‌های عمومی، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم می‌کند و در شرایط فعلی گامی مؤثر در کاهش نرخ بیکاری و تقویت چرخه اقتصادی شهرستان محسوب می‌شود.

نوبخت برخی از پروژه‌های شاخص هفته دولت را معرفی کرد: تکمیل مجتمع آموزشی طوقدار، پروژه‌های آبرسانی خزرآباد، بالادزا و مهدشت و تأمین آب شرب مرکز شهرستان؛ همچنین احداث اولین کتابخانه سبز شهرستان با رویکرد زیست‌محیطی، دوربرگردان حمیدآباد برای ارتقای ایمنی ترافیکی، مرکز دیسپاچینگ شبکه برق و طرح پرورش ماهیان زینتی که فرصت اشتغال و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.

فرماندار شهرستان ساری در پایان افزود: پروژه‌های هفته دولت سندی از کارآمدی و پاسخگویی دولت به مردم و نمونه‌ای از عدالت در توزیع خدمات در شهرستان ساری هستند.

کد خبر 6566972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها