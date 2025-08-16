به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه شنبه در دیدار با خانوادههای شهدا و محمدعلی نوبخت فرماندار ساری اظهار داشت: خدمت به مردم و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی در گرو عمل به وظایف مدیریتی است و مهمترین مطالبه امروز، به سرانجام رساندن پروژههای نیمهتمام در حوزههای عمرانی و اقتصادی خواهد بود.
وی افزود: توسعه پایدار استان نیازمند مدیریت میدانی، پیگیری مستمر و همگرایی همه دستگاههای اجرایی است و تحقق آن بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست.
استاندار مازندران همچنین فرمانداری ساری را بازوی توانمند اجرای سیاستهای توسعهای دانست و تصریح کرد: انسجام در سطح شهرستانی و استانی میتواند مسیر اجرای طرحهای اولویتدار را هموار کند.
در ادامه، محمدعلی نوبخت فرماندار ساری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: فرصت کنونی برای توسعه استان باید مغتنم شمرده شود و تکمیل بهموقع پروژهها از جمله مطالبات جدی مردم است.
فرماندار مرکز استان تأکید کرد: فرمانداری ساری با نگاه جهادی و پیگیری میدانی در کنار استانداری قرار دارد و از تمام ظرفیتها برای تحقق برنامههای توسعهای استفاده خواهد کرد.
