به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نوبخت عصر چهارشنبه در نشست بررسی طرح‌های عمرانی شهرستان در ادامه با تشریح برنامه‌های هفته دولت در شهرستان ساری، از افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۰۱ پروژه عمرانی، اقتصادی، بهداشتی و خدماتی در این ایام خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با مجموع اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان، نمادی از عزم دولت چهاردهم برای پیشبرد توسعه همه‌جانبه و پایدار در مرکز استان است.

به گفته فرماندار ساری، از مجموع پروژه‌های مذکور، ۱۰۴ پروژه در حوزه شهری، ۹۶ پروژه در حوزه روستایی و یک پروژه در شهرک صنعتی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: ۳۴ پروژه دارای ماهیت اقتصادی، تولیدی و خدماتی است که با بهره‌برداری از آن‌ها، برای ۱۵۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.

فرماندار مرکز استان با بیان جزئیات اعتبارات این طرح‌ها گفت: اعتبار پروژه‌های شهری بالغ بر ۷۲۸ میلیارد تومان، پروژه‌های روستایی ۳۷۳ میلیارد تومان و پروژه شهرک صنعتی ۹ میلیارد تومان است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل مجموعه متنوعی از اقدامات زیرساختی، تولیدی، خدماتی و رفاهی است که در حوزه‌های مختلف از جمله راه و شهرسازی، کشاورزی، آموزش، بهداشت، صنعت و خدمات شهری اجرا می‌شوند.

نوبخت با تأکید بر این‌که سیاست‌های دولت چهاردهم بر سه محور عدالت، انصاف و خدمتگزاری استوار است، اظهار داشت: ما در شهرستان ساری با الهام از این رویکرد و در بستر قانون، در مسیر وفاق ملی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، گام‌های محکم‌تری برای توسعه، آبادانی و بالندگی برخواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به توسعه حوزه‌های اقتصادی و تولیدی دارد که می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، بهبود بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.