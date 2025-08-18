به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از شناسایی ۱۱۶ پروژه نیمهتمام در شهرستان خبر داد و گفت: تکمیل این طرحها با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و همزمان با هفته دولت ۲۰۱ پروژه عمرانی و خدماتی نیز به بهرهبرداری میرسد.
نوبخت با بیان اینکه ارزش مالی پروژههای آماده افتتاح بیش از هزار و صد میلیارد تومان است، افزود: این طرحها در حوزههای مختلف از جمله آبرسانی، خدمات شهری، عمرانی و بخش خصوصی اجرا شده و علاوه بر ارتقای زیرساختها، فرصتهای اشتغالزایی جدیدی ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: بسیاری از این طرحها سالها بهدلیل کمبود منابع متوقف مانده بود که با پیگیری استاندار مازندران و همراهی مجموعه دستگاهها فعال شده و به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
نوبخت از پیشرفت ۷۰ درصدی پل سهراه جویبار بهعنوان بزرگترین پل شمال کشور و ادامه عملیات احداث نیروگاه زبالهسوز ساری نیز خبر داد.
فرماندار ساری با اشاره به جایگاه رسانهها گفت: خبرنگاران باید با نگاهی کارشناسی و ناظرانه در جامعه نقشآفرین باشند؛ رسانهها همچون پزشک اجتماعی میتوانند با شجاعت، صداقت و تعهد به منافع عمومی به تصمیمسازیهای درست کمک کنند و مسیر توسعه را هموار سازند.
وی همچنین به اولویتهای فرمانداری در حوزه اجتماعی اشاره کرد و افزود: توجه به محلات کمبرخوردار و افزایش نقش زنان در مدیریت از رویکردهای اصلی ماست و در همین راستا دو معاون زن در فرمانداری ساری منصوب شدهاند.
