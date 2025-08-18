  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

۱۱۶ پروژه نیمه‌تمام در ساری روی میز تکمیل؛ رسانه‌ها پزشک اجتماع هستند

ساری- فرماندار ساری از شناسایی ۱۱۶ پروژه نیمه‌تمام در شهرستان خبر داد و گفت: تکمیل این طرح‌ها با همکاری بخش خصوصی دولتی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از شناسایی ۱۱۶ پروژه نیمه‌تمام در شهرستان خبر داد و گفت: تکمیل این طرح‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و همزمان با هفته دولت ۲۰۱ پروژه عمرانی و خدماتی نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

نوبخت با بیان اینکه ارزش مالی پروژه‌های آماده افتتاح بیش از هزار و صد میلیارد تومان است، افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله آب‌رسانی، خدمات شهری، عمرانی و بخش خصوصی اجرا شده و علاوه بر ارتقای زیرساخت‌ها، فرصت‌های اشتغال‌زایی جدیدی ایجاد خواهد کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از این طرح‌ها سال‌ها به‌دلیل کمبود منابع متوقف مانده بود که با پیگیری استاندار مازندران و همراهی مجموعه دستگاه‌ها فعال شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

نوبخت از پیشرفت ۷۰ درصدی پل سه‌راه جویبار به‌عنوان بزرگ‌ترین پل شمال کشور و ادامه عملیات احداث نیروگاه زباله‌سوز ساری نیز خبر داد.

فرماندار ساری با اشاره به جایگاه رسانه‌ها گفت: خبرنگاران باید با نگاهی کارشناسی و ناظرانه در جامعه نقش‌آفرین باشند؛ رسانه‌ها همچون پزشک اجتماعی می‌توانند با شجاعت، صداقت و تعهد به منافع عمومی به تصمیم‌سازی‌های درست کمک کنند و مسیر توسعه را هموار سازند.

وی همچنین به اولویت‌های فرمانداری در حوزه اجتماعی اشاره کرد و افزود: توجه به محلات کم‌برخوردار و افزایش نقش زنان در مدیریت از رویکردهای اصلی ماست و در همین راستا دو معاون زن در فرمانداری ساری منصوب شده‌اند.

