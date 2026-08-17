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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۹

نقشه رژیم صهیونیستی برای گسترش تجاوزات علیه لبنان

نقشه رژیم صهیونیستی برای گسترش تجاوزات علیه لبنان

منابع نظامی در رژیم صهیونیستی از نقشه تل آویو برای گسترش تجاوزات علیه لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی گزارش داد که ارتش اشغالگر خود را برای تشدید احتمالی تجاوزات علیه لبنان آماده می کند.

این تجاوزات علیه لبنان از سوی رژیم صهیونیستی به بهانه هدف قرار دادن زیر ساخت های حزب الله و در واقع برای غیر قابل سکونت کردن مناطق جنوبی کشور صورت می گیرد.

این در حالی است که دولت غربگرای لبنان و رژیم صهیونیستی تاکنون هفت دور از مذاکرات را برگزار کرده اند بدون آن که تجاوزات تل آویو متوقف شود.

شب گذشته نیز ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات خصمانه خود، مناطق متعددی از جنوب لبنان را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. بر اساس گزارش‌های دریافتی، توپخانه ارتش اشغالگر منطقه «وادی الحجیر» و شهرک «المنصوری» در منطقه صور را گلوله‌باران کرد. همچنین جنگنده‌های این رژیم اطراف شهرک «القنطره» را بمباران کردند.

کد مطلب 6918774

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