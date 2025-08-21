کارچاق کن مدعی نفوذ در دستگاه قضایی مازندران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهارکرد: بر اساس گزارش واصله، مشارالیه با ادعای نفوذ و توانایی اخذ رأی در پرونده‌های حقوقی و خانواده مبالغ سنگینی را از مردم دریافت می‌کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: مشارالیه همچنین خواستار دریافت مبالغی جهت هماهنگی احداث یک باب منزل مسکونی در روستا از طریق کمیته امداد شده بود که از سوی مأمورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای ساری، با صدور قرار مناسب روانه زندان شد.

پوریانی، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و ادعای نفوذ در دستگاه قضائی را از جمله عناوین اتهامی متهم عنوان و تاکید کرد: دادگستری مازندران در راستای سیاست‌های قوه قضائیه مبنی بر برخورد با افرادی که موجب خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار دستگاه قضائی می‌شوند، با هرگونه مؤلفه فساد در استان برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.