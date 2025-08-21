  1. استانها
سنندج- نماینده ولی فقیه در کردستان با تأکید بر نقش چندبعدی مسجد در جامعه، گفت: مسجد علاوه بر برگزاری نماز جماعت، باید محل تربیت، آموزش، نشست‌های تصمیم‌گیری و پناهگاهی امن برای محرومان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از فعالان مساجد استان کردستان با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اظهار داشت: پیامبر اسلام (ص) نخستین پایگاه تربیتی خود را در مسجد قرار داد و امروز نیز کارکرد اصلی مسجد باید در همین مسیر تعریف شود.

وی با اشاره به آیه دوم سوره جمعه افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف پیامبر اکرم (ص) در کنار تلاوت آیات الهی، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت بود و این مأموریت در مسجد محقق می‌شد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه مسجد سه محور اصلی دارد، عنوان کرد: نخستین محور، امام جماعت باسواد، با انگیزه، بصیر و اهل معنویت است؛ محور دوم، فضای ظاهری مسجد شامل نظافت، کتابخانه و امکانات اولیه است؛ و محور سوم به هیئت امنا و خادمان مسجد بازمی‌گردد که باید تسهیل‌گر باشند نه مانع حضور مردم.

وی ادامه داد: کارکرد دوم مسجد، محل اجتماع و مراجعه مؤمنان است و نباید محدود به زمان کوتاه اذان و اقامه نماز باشد.

وی تصریح کرد: کارکرد سوم، نقش مسجد به عنوان مرکز آموزش، جلسات علمی و فعالیت‌های فرهنگی است و چهارمین محور نیز پایگاه بودن مسجد برای هم‌اندیشی و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی است.

پورذهبی با اشاره به بعد اجتماعی مسجد یادآور شد: مسجد باید پناهگاهی برای محرومان و مستمندان باشد؛ همان‌گونه که در صدر اسلام اصحاب صفه در مسجد اقامت داشتند و به آن پناه می‌بردند.

وی تأکید کرد: امروز نیز می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، مشکلات اقشار ضعیف را تا حدی کاهش داد و اجازه نداد کارتن‌خواب‌ها به پارک‌ها پناه ببرند، در حالی که مساجد ظرفیت میزبانی و حمایت از آنان را دارند.

در این مراسم از دست‌اندرکاران و فعالان عرصه مسجدی استان قدردانی وامامان جماعت برتر شهرستان‌های مختلف کردستان تجلیل شد.

