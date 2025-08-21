به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از فعالان مساجد استان کردستان با تسلیت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اظهار داشت: پیامبر اسلام (ص) نخستین پایگاه تربیتی خود را در مسجد قرار داد و امروز نیز کارکرد اصلی مسجد باید در همین مسیر تعریف شود.
وی با اشاره به آیه دوم سوره جمعه افزود: یکی از مهمترین وظایف پیامبر اکرم (ص) در کنار تلاوت آیات الهی، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت بود و این مأموریت در مسجد محقق میشد.
نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه مسجد سه محور اصلی دارد، عنوان کرد: نخستین محور، امام جماعت باسواد، با انگیزه، بصیر و اهل معنویت است؛ محور دوم، فضای ظاهری مسجد شامل نظافت، کتابخانه و امکانات اولیه است؛ و محور سوم به هیئت امنا و خادمان مسجد بازمیگردد که باید تسهیلگر باشند نه مانع حضور مردم.
وی ادامه داد: کارکرد دوم مسجد، محل اجتماع و مراجعه مؤمنان است و نباید محدود به زمان کوتاه اذان و اقامه نماز باشد.
وی تصریح کرد: کارکرد سوم، نقش مسجد به عنوان مرکز آموزش، جلسات علمی و فعالیتهای فرهنگی است و چهارمین محور نیز پایگاه بودن مسجد برای هماندیشی و تصمیمگیریهای اجتماعی است.
پورذهبی با اشاره به بعد اجتماعی مسجد یادآور شد: مسجد باید پناهگاهی برای محرومان و مستمندان باشد؛ همانگونه که در صدر اسلام اصحاب صفه در مسجد اقامت داشتند و به آن پناه میبردند.
وی تأکید کرد: امروز نیز میتوان با بهرهگیری از ظرفیت مساجد، مشکلات اقشار ضعیف را تا حدی کاهش داد و اجازه نداد کارتنخوابها به پارکها پناه ببرند، در حالی که مساجد ظرفیت میزبانی و حمایت از آنان را دارند.
در این مراسم از دستاندرکاران و فعالان عرصه مسجدی استان قدردانی وامامان جماعت برتر شهرستانهای مختلف کردستان تجلیل شد.
