مساجد کانون وحدت و جهاد تبیین در کردستان؛ از مشاوره تا ترویج قرآن

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: مسجد در طول تاریخ اسلام علاوه براینکه مکانی برای عبادت و اقامه نماز بوده بلکه محور اصلی زندگی اجتماعی و فرهنگی مسلمانان بوده است.

از صدر اسلام تا امروز، مساجد کانون همگرایی، وحدت و حل مسائل جامعه محسوب شده‌اند، در استان کردستان نیز با وجود بافت مذهبی و فرهنگی خاص، مساجد همچنان نقش محوری خود را در ایجاد همبستگی میان اقشار مختلف ایفا می‌کنند.

گفت‌وگوی خبرنگار مهر با نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان و همچنین یکی از فعالان قرآنی و فرهنگی شهرستان بیجار، ابعاد گوناگون این نقش‌آفرینی را تبیین می‌کند.

مسجد؛ پایگاه وحدت و رسیدگی به مشکلات مردم

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه مسجد در قرآن و سنت اظهار داشت: مسجد همواره محل اصلی وحدت مسلمانان بوده است و مسلمانان شیعه و سنی از هر قومیتی در مسجد همدیگر را ملاقات می‌کردند و در ایام حج نیز مسجد جایگاه اصلی دیدار مردم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی با اشاره به نمونه‌های تاریخی، مساجد بزرگ ایران و جهان اسلام را نماد همگرایی معرفی کرد و گفت: در ایران مساجدی همچون شیخ لطف‌الله در اصفهان، مسجد امام در تهران، مسجد جامع سنندج و همچنین مسجدالنبی نمونه‌های بارز وحدت و همگرایی اسلامی بوده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: مسجد کارکردهای فراوانی داشته است؛ در گذشته محل اسکان مسافران و جاماندگان بود، همچنین جایگاه مشاوره و کارگشایی برای مردم به شمار می‌رفت.

وی گفت: اگر بخواهیم مسجد را به محور وحدت مذاهب اسلامی تبدیل کنیم باید از مباحث و اختلافات بی‌ثمر پرهیز کرده و به مشکلات واقعی مردم رسیدگی کنیم.

تجربه‌های موفق همگرایی مذهبی در مساجد

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به تاریخ تعامل میان مذاهب اسلامی یادآور شد: تجربه‌های موفقی از همکاری مشترک بین علمای شیعه و سنی وجود داشته است و در گذشته مساجد در بغداد، مکه و مدینه و امروز در کردستان، محل رفت و آمد مشترک پیروان مذاهب مختلف بوده و همین مسئله به همگرایی اجتماعی کمک کرده است.

اگر بخواهیم مسجد را به محور وحدت مذاهب اسلامی تبدیل کنیم باید از مباحث و اختلافات بی‌ثمر پرهیز کرده و به مشکلات واقعی مردم رسیدگی کنیم

وی همچنین بر اهمیت بازآفرینی نقش مساجد برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: باید در مسجد حرف‌های جدید زده شود و کارهای تازه ارائه شود تا جذابیت لازم برای جوانان ایجاد شود.

وی اذعان کرد: در گذشته مساجد محل علم‌آموزی و درس خواندن بودند و امروز نیز باید با استفاده از ابزارهای روز، از جمله ویدئو پروژکتور و امکانات آموزشی نوین، جذابیت و کارآمدی بیشتری پیدا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، با اشاره به نقش مسجد در شرایط حساس اجتماعی و سیاسی گفت: پیام مسجد در شرایط بحرانی، وحدت و انسجام است و در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز شاهد بودیم که مساجد پررونق‌تر شدند و مردم پای منبر و تحلیل‌های عالمان نشستند و این نشان می‌دهد که مسجد همچنان پناهگاه اصلی جامعه اسلامی است.

مسجد؛ کانون جهاد تبیین و مقابله با آسیب‌های اجتماعی

در همین راستا، محمد کریمی، بازنشسته آموزش و پرورش و فعال قرآنی شهرستان بیجار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، مسجد را کانون جهاد تبیین معرفی کرد و اظهار کرد: سال‌هاست که زندگی‌ام را وقف ترویج فرهنگ قرآنی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی کرده‌ام. و فعالیت‌های ما در قالب حلقه‌های تربیتی، جلسات قرآنی و برنامه‌های فرهنگی در مساجد برگزار می‌شود.

کریمی با تأکید بر اهمیت تدبر در قرآن ادامه داد: مهم‌ترین کار تربیتی، آموزش آیات و روایات با نگاه به تدبر و تعقل است و همانطور که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند، تلاوت قرآن بدون تدبر سودی ندارد و به همین دلیل تلاش می‌کنیم داستان‌ها و موضوعات اثرگذار قرآنی را برای نسل‌های مختلف بازگو کنیم.

مبارزه با آسیب‌های اجتماعی؛ رویکردی جامع

این فعال فرهنگی با اشاره به گستره فعالیت‌های خود خاطرنشان کرد: در کنار فعالیت‌های قرآنی، به صورت جدی در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی کار می‌کنیم و برای خانواده‌ها به‌ویژه بانوان در زمینه پیشگیری از اعتیاد، طلاق و خودکشی کلاس و کارگاه برگزار کرده‌ایم.

وی اذعان کرد: آسیب‌های اجتماعی واقعیتی انکارناپذیر در جامعه است و برای مقابله با آن باید خانواده و دولت همزمان پای کار باشند.

وی افزود: بخش زیادی از فعالیت‌ها در شهر انجام می‌شود اما در ایام خاص مانند ماه رمضان یا اعیاد مذهبی، به روستاها هم می‌رویم و مفاهیم قرآنی و اجتماعی مرتبط را برای مردم بیان می‌کنیم.

هدف اصلی؛ آگاهی‌بخشی در برابر هجمه فرهنگی

کریمی با اشاره به تهدیدات فضای مجازی برای نسل جوان گفت: دشمن در فضای مجازی تلاش می‌کند تربیت جوانان ما را به دست بگیرد و وظیفه ما این است که با جهاد تبیین، آگاهی‌بخشی کنیم و جوانان را نسبت به پیامدهای آسیب‌هایی چون بیکاری، طلاق، اعتیاد و خودکشی آگاه سازیم.

وی ادامه داد: مسجد انتخاب ماست، چرا که پایگاه و سنگر جامعه اسلامی است و پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومت مردم در دوران دفاع مقدس نیز مدیون همین فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مساجد بود.

آنچه از سخنان نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان و فعالان فرهنگی این دیار برمی‌آید، این است که مسجد همچنان نقشی فراتر از عبادتگاه دارد.

این مکان مقدس، کانون وحدت، انسجام و حل مسائل اجتماعی است و امروز در برابر هجمه‌های فرهنگی و گسترش آسیب‌های اجتماعی، احیای کارکردهای مساجد می‌تواند راهی مطمئن برای بازسازی سرمایه اجتماعی و دینی جامعه باشد.

بی‌تردید، تقویت نقش مسجد در آموزش، فرهنگ‌سازی و رسیدگی به مشکلات مردم، کلید اصلی عبور از بسیاری از چالش‌های اجتماعی کردستان و کشور خواهد بود.