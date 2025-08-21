به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و انهدام یک باند چهار نفره اتباع افغانستانی که در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت می‌کردند، خبر داد.

مافی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مستمر مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، مأموران عملیات کلانتری ۲۱۱ قلعه‌نو پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، موفق به شناسایی مخفیگاه یک باند چهار نفره توزیع‌کننده مواد مخدر شدند.

وی افزود: در یک عملیات غافلگیرانه، اعضای این باند دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان بیش از یک کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی در قالب ۳۰ بسته آماده فروش کشف شد. همچنین دو قبضه سلاح سرد، سه دستگاه تلفن همراه سرقتی، یک دستگاه کارتخوان، چندین دستگاه ترازو، آلات و ادوات مصرف مواد و مقادیری اموال سرقتی از اماکن خصوصی نیز به دست آمد.

فرمانده انتظامی ری با بیان اینکه متهمان اتباع غیرمجاز افغانستانی هستند، خاطرنشان کرد: افراد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند.