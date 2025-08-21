بصیرت مردم دشمن را دچار خطای محاسباتی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در همایش فعالان بسیجی «مسجد محور» با گرامی‌داشت ایام رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: توجه به بازخوردها و نتایج رفتار انسان در زندگی فردی و اجتماعی از موضوعاتی است که انسان موحد بر مبنای آن در مسیر سعادت و تقرب الهی به آن گام بر می‌دارد.

وی با اشاره به اینکه خطر نفوذ در جوامع اسلامی و توحیدی شیوه دشمن علیه حکومت‌های دینی از صدر اسلام تا به امروز است، گفت: مسئله نفوذ از مسائل لاینفک جوامع اسلامی از جمله حکومت جمهوری اسلامی ایران بود که دشمن در صدد است تا همواره از این طریق به اهداف شوم خود برسد اما همواره دچار خطای محاسباتی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه دشمن برای پیشبرد اهداف خود از نفوذ کلاسیک و شناختی استفاده می‌کند، افزود: منظور از نفوذ شناختی، نفوذ در اندیشه‌ها، افکار و باورهای مردم و همچنین نفوذ در افکار جناح‌های سیاسی است تا از این طریق اهداف خود را پیش ببرد.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر خوشبینی دشمن بر مسئله نفوذ شناختی و اثر گذاری بر افکار عموم و توده مردم گفت: در جریان نفوذ شناختی برخی‌ها تعمدی یا از روی غفلت با سیاه‌نمایی و تکیه بر ناملایمات، با نام مطالبه گری در صدد اثر گذاری بر افکار عمومی هستند در صورتی که مطالبه گری همراه با راهکار برای تحقق مطالبات مردم در راستای امید آفرینی همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است.

وی با بیان اینکه دشمن با استفاده از ابزارهای نوین پروژه نفوذ را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: عوامل انسانی پنهان، ایجاد درگیری و جنگ‌های خرد از عوامل نفوذ بوده که دشمنان در وقایع مختلف تاریخ از آن استفاده کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه یکی از مؤلفه‌های تاریخی نفوذ پنهان نیروهای انسانی بوده که بلوک غرب در تقابل با جماهیر شوروی به‌کار گرفت، تصریح کرد: خودمراقبتی، ارتقای سواد خود امنیتی، آموزش ایجاد امنیت و صیانت، ارتقای سواد حقوقی و قانونی، آموزش سواد اجتماعی، ارتقای سواد فرهنگی، آموزش قدرت و سواد تحلیل مسائل روز و سواد رسانه از مؤلفه‌های مهم در تقابل با پروژه نفوذ دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران است.

آیت الله فلاحتی با تاکید بر قدرت و اقتدار ایران اسلامی در برابر توطئه‌های شوم دشمنان گفت: مردم بصیر، هوشمند و خردمند ایران اسلامی همواره با هوشیاری و بصیرت توطئه‌های مختلف دشمن را نقش بر آب کرده و بدخواهان ایران اسلامی را دچار خطای محاسباتی می‌کنند.