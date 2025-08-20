به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر چهارشنبه در دیدار سرپرست دانشگاه گیلان قدردانی خود را از تلاشهای رؤسای پیشین این دانشگاه اعلام کرد و گفت: ارتقای سطح علمی دانشگاه به عنوان اولویت اصلی در مسیر توسعه استان و کشور مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه دانشگاه باید محور تولید علم و پژوهشهای کاربردی باشد، افزود: تمرکز دانشگاه باید بر گسترش مرزهای دانش و افزایش توان علمی دانشجویان و استادان باشد تا بتواند نقش مؤثری در پیشرفت جامعه ایفا کند.
آیتالله فلاحتی همچنین به ضرورت آگاهی سیاسی در فضای دانشگاهی اشاره کرد و ادامه داد: دانشگاه باید استقلال علمی، فرهنگی و فکری خود را حفظ کند و در عین حال دارای تحلیل سیاسی باشد، اما این فضا نباید به جولانگاه رقابتهای جناحی و سیاسی تبدیل شود.
وی نقش دانشجویان در آیندهسازی کشور را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: دانشجویان باید مسائل سیاسی و اجتماعی را با تحلیل و آگاهی کامل بشناسند و از فریبخوردگی و نگاه سطحی پرهیز کنند.
نماینده ولی فقیه در گیلان بر اهمیت فرهنگ و هویت دینی در فضای دانشگاهی تأکید کرد و افزود: تربیت فکری، اخلاقی و فرهنگی دانشجویان باید با تقویت معارف اسلامی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی توسط استادان همراه باشد.
آیتالله فلاحتی استادان دانشگاه را نه تنها به عنوان آموزشدهندگان بلکه به عنوان الگوهای رفتاری و فکری نسل جوان معرفی کرد و خواستار توجه ویژه به این نقش کلیدی شد.
در این دیدار سرپرست دانشگاه گیلان نیز گزارشی جامع از وضعیت دانشگاه ارائه داد و با اشاره به جایگاه علمی این دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی، بر ارتباط مؤثر با جامعه، صنعت و نهادهای اجرایی تأکید کرد.
وی همچنین بر مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه در مسیر رشد علمی و فرهنگی و تربیت نسل آینده تاکید کرد و خواستار حمایت نهادهای فرهنگی و مذهبی از دانشگاه شد.
حجتالاسلام قلندری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و ایرج شاکرینیا معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز در این نشست به تعمیق باورهای دینی و ارتقا معنویت در فضای دانشگاهی پرداختند.
