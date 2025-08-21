به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد، عصر پنجشنبه در برنامه استاندار پاسخگو درمورد موضوع جمعآوری متکدیان و ساماندهی آنان در سطح شهر اصفهان اظهار کرد: این موضوع در دستور کار جدی شهرداری قرار گرفته است.
وی در پاسخ به یکی از شهروندان که از افزایش تعداد متکدیان در چهارراه پروین و سطح شهر گله داشت، تأکید کرد: جمعآوری متکدیان با شهرداری است که به درستی و متأسفانه سالهاست که در اصفهان این پدیده را به شکل گسترده وجود دارد.
استاندار اصفهان با اشاره به تدابیر پیشبینی شده برای این موضوع گفت: برای این مسئله تدابیر مختلفی در نظر گرفته شده و پیگیری لازم انجام خواهند گرفت تا در نقاط بحرانی که اشاره شد، بهترین اقدام انجام شود.
جمالینژاد در ادامه از برگزاری سمینار شهرداران استان با حضور قائممقام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خبر داد و افزود: مشکلات مطرح شد و امکان رفع آنها برای کمک به شهرداریهای استان فراهم خواهد شد.
وی در ادامه به سفر خوانسار اشاره کرد و گفت: در این بازدیدی از پروژههای مختلف این شهرستان انجام خواهد شد اما اهمیت مراسمات معنوی و فرهنگی خوانسار به عنوان یکی از میراث معنوی کشور تأکید کرد.
