یک واحد قهوه خانه در شادگان به دلیل تخلفات بهداشتی پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غالب موسوی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: به منظور نظارت بر اجرایی شدن دستور العمل‌های بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی در شهرستان شادگان، طی بازدیدهای کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت این شهرستان، یک واحد قهوه خانه به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌ها بهداشتی و عرضه قلیان با همکاری اداره اماکن پلمب شد.

وی افزود: یکی از مواردی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد، عرضه و مصرف دخانیات می‌باشد که هم باعث انواع بیماری‌ها از جمله انواع سرطان‌ها، آسم و… می‌شود و همچنین منجر به آلودگی محیط زیست و آسیب به فضای سبز می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت شادگان ادامه داد: توجه به اهمیت سلامت مردم با نظارت‌های مستمر بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اقلام آرایشی و بهداشتی ادامه دارد و در صورت مشاهده موارد غیربهداشتی با متخلفان برخورد و به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

موسوی در پایان گفت در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت شکایات مردمی می‌باشد.