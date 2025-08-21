  1. استانها
راه‌اندازی ۳ رشته جدید و مرکز تحقیقات تخصصی دردانشگاه علوم پزشکی اهواز

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی اهواز با دریافت مجوز از شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، سه رشته تحصیلی جدید در مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی پیوسته را راه‌اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبه اخیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، رشته‌های بهداشت باروری در مقطع دکتری تخصصی (PhD) با ظرفیت سه دانشجو، مهندسی بهداشت محیط مدیریت کیفیت هوا در مقطع کارشناسی ارشد با ظرفیت پنج دانشجو و فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی در مقطع کارشناسی پیوسته با ظرفیت ۱۵ دانشجو به مجموعه رشته‌های آموزشی دانشگاه اضافه شده است.

وی افزود: همچنین در دویست و نود و پنجمین جلسه این شورا، با تأسیس مرکز تحقیقات سلامت دهان و دندان در این دانشگاه موافقت اصولی شد. این مرکز می‌تواند با تمرکز بر پژوهش‌های تخصصی، به کاهش بیماری‌های دهان و دندان و توسعه خدمات پیشگیرانه در جامعه کمک کند.

