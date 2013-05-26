دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدپور ظهر يكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تصویب شورای گسترش، دانشگاه علوم پزشکی گناباد از مهرماه ۹۲ در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت محیط دانشجو می پذیرد.

وي افزود: پس از بازدید اعضا هیئت بورد مهندسی بهداشت محیط در بهمن ماه سال ۹۱ و بررسی توانمندی‌ها و امکانات موجود، شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در 224 امين جلسه خود که 23 اردیبهشت ماه برگزار شد با تصویب رشته بهداشت محیط در مقطع کارشناسی ارشد موافقت کردند.

وي ادامه داد: با بیان اینکه از مهرماه امسال چهار دانشجو در این رشته پذیرش می‌شوند، اظهار داشت: با تصویب این رشته، مجموع رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به چهار رشته رسید.

محمدپور تصريح كرد: وجود آزمایشگاه‌های تخصصی شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب، مواد زاید جامد، هوا، مواد غذایی، هیدرولیک، زبان، میکروب شناسی، انگل شناسی، ویروس شناسی و قارچ شناسی و کارگاه موتور تلمبه و ساخت پایلوت از مهمترین پتانسیل های این دانشگاه برای جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط است.

محمدپور افزود: سابقه مفید آموزشی، وجود دو مرکز تحقیقات، دو شبکه بهداشت و درمان، دو بیمارستان آموزشی درمانی، نیروی انسانی کارآمد و متخصص، جمعیت در دسترس، فضای مناسب جهت پژوهشگری، همکاری دانشگاه با بخش های مختلف خارج از دانشگاه همچون دفتر ارتباط با صنعت، هماهنگی و همکاری بالا بین معاونت ها و حوزه های مختلف از دیگر پتانسیل های این دانشگاه است.

وی گفت: اولین دوره دانشجویان رشته بهداشت محیط در مقطع کاردانی از سال 82 و در مقطع کارشناسی پیوسته از سال 87 پذیرش شدند.